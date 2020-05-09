هذا ما كشفه وزير الصحّة عن الكورونا والإقفال

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سأل وزير الصحة حمد حسن: "هل التعبئة العامة محترمة من المجتمع اللبناني المقيم قبل مطالبة المغتربين بالإلتزام"، لافتاً إلى أن "الحركة طبيعية وحتى الآن هناك 8 حالات سوف يتم الإعلان عنها غداً"، مشيراً إلى أنه في نهاية الاسبوع المنصرم كان لبنان يسجل ما بين صفر و3 حالات، بينما تم تسجيل اليوم 11 حالة: 4 أسماء من العسكريين و7 أسماء من المدنيين المخالطين.

وأكد حسن أنه "طرح على وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي طرح فكرة، بالإتفاق مع رئيس الحكومة حسان دياب، فكرة إقفال البلد 48 ساعة لإجراء مسح ميداني في المناطق التي سجلت فيها حالات"، مشيراً إلى أن "الأمر يعود إلى الحكومة، لكن هذا الإجراء قد يكون ضرورياً لأن الأمن الصحي والإجتماعي اليوم أهم من أي إعتبار آخر".



ورداً على سؤال، كشف وزير الصحة العامة أنه سيعمل على ضم حليب الإطفال ما فوق السنة إلى حدود 3 سنوات إلى اللائحة التي تصدر عن الوزارة، قائلاً: "يكفي إبتزاز للمواطنين".