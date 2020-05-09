المرعبي: محبة الشيخ سعد من عند الله "هي كاريزما ربانية"!

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غرد النائب طارق المرعبي، عبر حسابه على "تويتر": "مسيرة دولة الرئيس سعد الحريري منذ لحظة اغتيال دولة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، مليئة بأعباء ضخمة، تحملها بصبر وعناد من أجل انقاذ لبنان من الفتن والمؤامرات، وضحى بكل شيء للمضي في لبنان إلى الأمام، صحيح أنه اعتاد على الغدر والطعنات وحتى من أقرب الناس والأحلاف، إلا أنه دائما كان متسلحا بالايمان وبمحبة الناس، والمحطات التي تثبت ذلك عديدة وآخرها الانتخابات النيابية رغم محاصرته بقانون انتخابي جائر..



للمقربين ومن حولهم وللمتفرجين، نقول: محبة الشيخ سعد من عند الله، هي كاريزما ربانية".