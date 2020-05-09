دير مار مارون - عنايا يعلن فتح أبوابه أمام الزوار مع التقيّد بالشروط الصحيّة

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أعلن دير مار مارون عنايا - ضريح القديس شربل، في بيان، أنّه "التزامًا بالقرارات الجديدة الصادرة عن السلطات الكنسيّة والمدنية، يفتح الدير أبوابه أمام المؤمنين والزوار مع التقيّد بالشروط الصحيّة وإجراءات الوقاية والسلامة العامةوهي التزوّد بالكمّامة وتعقيم اليدين عند دخول الدير والمزار، وعدم المصافحة باليد والحفاظ على المسافة الآمنة، لا سيّما أثناء الجلوس في الكنيسة وعند زيارة الضريح، والإلتزام بالتوجيهات الكنسيّة خلال القداس: عدم تبادل السلام، والمناولة باليد. وعدم حضور الأشخاص الّذين يعانون من عوارض صحيّة حرجة (حرارة، سعال، رشح...)".