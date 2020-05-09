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حالة مثبتة بالكورونا ترفع الإصابات الى 26 في هذا القضاء!

9
MAY
2020
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أفادت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، وبناء على تقرير رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال، أنه تم تسجيل حالة واحدة مؤكدة ومثبتة مخبريا بإصابتها بcovid-19، وافدة من إحدى الدول الأفريقية.

 

كما صدرت نتيجتا الحالتين اللتين اشتبه بهما أمس، وجاءت سلبيتين، وقد سجلت 3 حالات مشتبه بها إحداها من المخالطين لحالة مؤكدة ومثبتة إصابتها وهي قيد المتابعة من خلال الفحص المخبري PCR وهي حاليا في العزل المنزلي لحين صدور النتائج.

 

وعليه فإن عدد المصابين في القضاء ارتفع إلى 26 مصابا، تماثل خمسة منهم الى الشفاء التام.

 

وأعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور انها وبالتعاون مع طبابة القضاء والصليب الأحمر اللبناني وفرق المستجيب الأول، تواكب المرحلة الثانية من عودة المغتربين، وذلك من خلال تزويد البلديات بأسماء الأهل القادمين ومتابعة نتائج الPCR الخاص بهم، من ثم الإشراف على عملية نقلهم الى قراهم ومدنهم ومتابعتهم أثناء حجرهم من خلال زيارات مستمرة.

 

كما أعلنت أنها "الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافيين والحالات المشتبه بها، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء، وعليه نأمل من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة".

 

وتوجهت الى جميع القاطنين في قضاء صور ناصحة إياهم "الاستمرار بالالتزام التام بالتعبئة العامة بسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة".

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