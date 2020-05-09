عيادات طبية نقالة للتيار في زحلة

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استكمالا للحملة التي بدأها فريق الاستجابة في التيار الوطني الحر منذ بداية ازمة وباء كورونا، وبعدما جالت العيادات الطبية في عدد قرى قضاء زحلة ، وصلت اليوم ٤ عيادات طبية نقالة الى مدينة زحلة في حملة طبية تمت بالتنسيق بين هيئة قضاء زحلة وبلدية المدينة في البارك البلدي.



فريق طبي اشرف على الفحوصات الطبية لكورونا واجراها لحوالى ٢٠٠ شخص من ابناء زحلة في خطوة تضامنية لمواجهة الوباء في الظروف الراهنة.

عضو تكتل لبنان القوي النائب سليم عون حضر بين اهله في زحلة شاكرا هذه الخطوة المهمة ومشددا على اهمية التضامن ايجابيا ولفت في هذا الاطار الى الدور الفعال الذي تلعبه الاحزاب المنظمة في الازمات لا سيما التيار الوطني الحر خصوصا ان من اراد الحلول محل الاحزاب لم بجتمع الا في التظاهرات المناهضة التي تتسم بالسلبية وليس المنحى الايجابي.

من جهته اكد رئيس البلدية اسعد زغيب ان البلدية من واجبها متابعة امور الناس خصوصا في ايام المحنة شكرا التيار على تنظيم حملات طبية لمواجهة كورونا ومشددا على ان بلدية زحلة تقوم بما يلزم لتأمين السلامة العامة والتزام المواطنين بالتعبئة العامة وقال:سيدة زحلة حمت المدينة التي لم تسجل اصابات متمنيا على اهل زحلة المضي بالالتزام والتباعد الاجتماعي كي لا ندخل في موجة ثانية تكون اقوى من السابقة.



بدورها اكدت منسقة هيئة القضاء جيهان جبور حداد ان هذه الحملة ليست الوحيدة وان التيار وبتوجيهات رئيسه جبران باسيل مستمر في مواجهة هذه الازمة وكان بدأ حملة تعقيم وتقديم المساعدات الممكنة في ظل الازمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان لان بالتضامن والتكافل نستطيع تجاوز المحنة.وشكرت المنسقة اللجنة الطبية في التيار التي تجول مع عدد كبير من المتطوعين في كل لبنان.



وتم توزيع عينية من مستلزمات الوقاية من كمامات وقفازات وسائل تعقيم وعبوات فيتامين لتقوية المناعة.