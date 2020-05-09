ابو زيد التقى الرئيس عون واطلعه على هبة طبية روسية يستفيد منها حوالي 5000 لبناني

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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون النائب السابق امل ابو زيد صباحاً حيث تطرّقا إلى المواضيع الاقتصادية والمالية والإجتماعية الراهنة في لبنان كما تابعا وضع اللبنانيين الراغبين بالعودة إلى لبنان من روسيا.



وأطلع ابو زيد الرئيس عون على الهبة الطبيّة الروسية التي سيستفيد منها حوالي 5000 لبناني والتي وصلت أمس لإجراء فحوصات الكشف عن الإصابة في فيروس الكورونا P.C.R والتي من شأنها المساهمة بدفع جهود الدولة اللبنانية إلى الأمام في مكافحة الوباء.



كما كان حوار حول الأوضاع في الداخل اللبناني وقضاء جزين، وذلك بحسب ما نشر ابو زيد على حسابه الخاص على انستغرام.