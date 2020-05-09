قوى الأمن تعمم صورتين لسيّدتين مجهولتي الهوية

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:



تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورتين لسيّدتين:



الأولى: مجهولة الهوية والجنسية، عُثر عليها بتاريخ ٨/٥/٢٠٢٠، في محلّة الحدت - كاليري سمعان بالقرب من أوتيل "لانكاستر تامار"، وليس بحوزتها اوراق ثبوتية.



لذلك، يرجى ممن يعرف شيئاً عنها أو لديه أي معلومة تتعلق بها، الحضور إلى مركز فصيلة الحدت في وحدة الدرك الاقليمي، أو الإتصال على الرقم: 05/466553، للادلاء بما لديهم من معلومات.



الثانية: المدعوة "أدانيش غوتوتو" من الجنسية الأثيوبية (حسب أقوالها) عثر عليها بتاريخ 08/05/2020 في محلة الناعمة وليس بحوزتها أوراق ثبوتية.

لذلك، يرجى ممن يعرف شيئاً عنها أو لديه أي معلومة تتعلق بها، الحضور إلى مركز فصيلة الدامور في وحدة الدرك الاقليمي، أو الإتصال بمخفر الدامور على الرقم:05/600116، أو بفصيلة الدامور على الرقم 05/600428 للادلاء بما لديهم من معلومات.