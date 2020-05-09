ميقاتي ينفي..

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صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس نجيب ميقاتي الاتي:

يتم التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية بخبر مزعوم حول مثول الرئيس ميقاتي امام القضاء الخميس المقبل.





ان هذا الخبر كاذب جملة وتفصيلا، ولو دقق بعض "الإعلاميين"في ما نشروه لتأكدوا ان الخبر يعود تاريخه الى ٢٦-١١-٢٠١٩ ونشر يومها في الوكالة الوطنية للاعلام، علما ان دولة الرئيس ميقاتي قدم افادته في قصر العدل بموضوع الدعوى، والمسار القضائي للقضية معروف، وعلما ايضا ان القاضي جورج رزق قد احيل على التقاعد.

مرة جديدة يسقط بعض الاعلام عن جهل او عن سوء نية في فخ الاخبار الكاذبة التي لا تهين من تستهدفهم بل تهين المهنة ورسالتها.