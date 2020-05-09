نعمة: نشدد على اهمية التعاون مع وزارة الداخلية والبلديات لتدريب عناصر البلدية تكثيفاً لأعمال المراقبة

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عقد وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه اجتماعاً مع المحافظين في مكتبه في الوزارة صباح اليوم، بحضور مدير عام وزارة الاقتصاد بالانابة موسى كرّيم، ومدير حماية المستهلكين طارق يونس.

وقد أكد الوزير نعمه خلال الاجتماع على أهمية التعاون بين وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الداخلية والبلديات، لتدريب عناصر من كل بلدية تكثيفاً لأعمال المراقبة ومؤازرة مديرية حماية المستهلك في كافة المحافظات والبلدات، وهو ما كان قد طرحه الوزير نعمه كاحد الاجراءات في جلسة الحكومة يوم الخميس الماضي لتكثيف أعمال المراقبة.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على آلية وخطة لبدء تدريب عناصر وشرطة البلدية وتنسيقهم مع مديرية حماية المستهلك، كما تطرق الحديث عن الصلاحيات والامكانيات التي تتمتع بها البلديات فيما يخص اعمال المراقبة ومنع الاحتكار والغش.