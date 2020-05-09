لماذا تلقى احد النواب رسالة من صندوق النقد الدولي؟

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تلقى النائب فادي علامة رسالة من الشبكة البرلمانية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ومما جاء فيها: "نشكرك على تخصيص بعض الوقت لمخاطبة المشاركين خلال الاجتماع البرلماني الافتراضي حول الهشاشة والصراع والعنف (FCV)، في وقت COVID-19 الذي عقد في 6 أيار 2020. كان من المفيد جدا للمشاركين لدينا سماع الإجراءات التي نفذها البرلمان اللبناني للتعامل مع FCV، وكذلك رؤيتك القيمة حول الموضوع، لا سيما ما يتعلق بالجوانب المتعددة الأبعاد لحالات FCV من خلال تضمين عوامل الديموغرافيا والتنوع الثقافي. في الواقع، هناك حاجة واضحة لتطبيق تدابير الرقابة المالية من قبل البرلمانات لإدارة حالات الهشاشة. إن رؤيتكم واستنتاجاتكم القيمة ستلهم أعضاءنا لإجراء الإصلاحات والحفاظ عليها في بلدانهم، بخاصة في أوقات الأزمات. شكرا لك مرة أخرى على مشاركتك في الاجتماع وآمل أن تكون جزءا من المشاركين في الشبكة البرلمانية في المستقبل".



إشارة الى أن عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علامة كان شارك في الاجتماع الافتراضي الذي شارك فيه برلمانيون من عدد من دول العالم وأعضاء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بعنوان "الهشاشة والصراع والعنف في أزمة كورونا والإجراءات والتشريعات التي اخذتها البرلمانات للحد من هذه الأزمة".