living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لماذا تلقى احد النواب رسالة من صندوق النقد الدولي؟

9
MAY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تلقى النائب فادي علامة رسالة من الشبكة البرلمانية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ومما جاء فيها: "نشكرك على تخصيص بعض الوقت لمخاطبة المشاركين خلال الاجتماع البرلماني الافتراضي حول الهشاشة والصراع والعنف (FCV)، في وقت COVID-19 الذي عقد في 6 أيار 2020. كان من المفيد جدا للمشاركين لدينا سماع الإجراءات التي نفذها البرلمان اللبناني للتعامل مع FCV، وكذلك رؤيتك القيمة حول الموضوع، لا سيما ما يتعلق بالجوانب المتعددة الأبعاد لحالات FCV من خلال تضمين عوامل الديموغرافيا والتنوع الثقافي. في الواقع، هناك حاجة واضحة لتطبيق تدابير الرقابة المالية من قبل البرلمانات لإدارة حالات الهشاشة. إن رؤيتكم واستنتاجاتكم القيمة ستلهم أعضاءنا لإجراء الإصلاحات والحفاظ عليها في بلدانهم، بخاصة في أوقات الأزمات. شكرا لك مرة أخرى على مشاركتك في الاجتماع وآمل أن تكون جزءا من المشاركين في الشبكة البرلمانية في المستقبل".

إشارة الى أن عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علامة كان شارك في الاجتماع الافتراضي الذي شارك فيه برلمانيون من عدد من دول العالم وأعضاء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بعنوان "الهشاشة والصراع والعنف في أزمة كورونا والإجراءات والتشريعات التي اخذتها البرلمانات للحد من هذه الأزمة". 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout