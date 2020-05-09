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هل يتغير ويتبدل الطقس؟؟

9
MAY
2020
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 توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا الأحد غائما جزئيا الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل طفيف على الجبال والداخل حيث تبقى دون معدلاتها الموسمية كما يتكون الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح أحيانا. وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: لا يزال الحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير المنخفض الجوي الماطر حتى بعد ظهر اليوم حيث ينحسر تدريجيا ويتحول الطقس الى مستقر.

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت: غائم مع إنخفاض ملموس بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية لشهر أيار، مع تشكل ضباب كثيف على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومترافقة برياح ناشطة، برق ورعد ويتوقع تساقط حبات البرد خاصة في المناطق الداخلية والجبلية. يستقر الطقس تدريجيا اعتبارا من المساء ويتحول الى غائم جزئيا. الأحد: غائم جزئيا الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، وارتفاعها بشكل طفيف على الجبال والداخل حيث تبقى دون معدلاتها الموسمية، كما يتكون الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح أحيانا. الإثنين: قليل الغيوم إجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تستمر بالارتفاع على الجبال وفي الداخل.الثلاثاء: قليل الغيوم مع إرتفاع بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل وعلى المرتفعات. 

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 16 الى 23 درجة. فوق الجبال من 12 الى 23 درجة. في الداخل من 12 الى 28 درجة. 

- الرياح السطحية: غربية الى جنوبية غربية، سرعتها بين 15 و 40 كم/س، تشتد أحيانا لتصل الى 65 كم/س. 

- الانقشاع: سيىء إجمالا خاصة على الجبال بسبب الضباب وغزارة الأمطار.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و90 %. 

- حال البحر: مائج. حرارة سطح الماء:20°م. 

- الضغط الجوي: 1013 HPA أي ما يعادل:760 ملم زئبق. 

- ساعة شروق الشمس: 43:05 ساعة غروب الشمس: 27:19  


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