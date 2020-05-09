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هيئة قضاء كسروان في التيار تزور المستشفيات الحكومية في كسروان‎

9
MAY
2020
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بمناسبة يوم الممرّض، نظّمت لجنة المرأة في هيئة قضاء كسروان الفتوح في التيار الوطني الحرّ زيارة ميدانيّة الى مستشفى فتوح كسروان الحكومي بالتنسيق مع هيئة قضاء كسروان الفتوح وبحضور نائبتَيْ رئيس الحزب للشؤون الإدارية والسياسية مارتين نجم كتيلي ومي خريش وعضو المجلس السياسي جوزيف فهد ومنسّقة لجنة المرأة المركزية جومانا سليلاتي ومنسّقة لجنة العلاقات العامة المركزية جوسلين الغول ومسؤول لجنة المال المركزية رفيق حداد ومقرّر لجنة القطاعات لهيئات الأقضية طوني بو يونس ومقرِّر مجلس القضاء طوني باسيل وعضوَيْ مجلس القضاء أمل عماد وداني قزي ومنسّق البوار ايلي عبد الساتر. وقد انعقد اجتماع مع رئيس مجلس إدارة المستشفى د. اندره قزيلي دعماً لجهوده خاصّةً في ظلّ الأزمة الراهنة وتمّ قطع قالب حلوى عربون شكرٍ للطاقم الاداري والأطباء والممرضين على مثابرتهم على الرغم من كل الصعوبات بحيث كانت كلمة لنائبة رئيس الحزب للشؤون الإدارية مارتين نجم كتيلي وأخرى لمنسّق القضاء جوليان حداد ومسؤولة شؤون المرأة في هيئة القضاء رانيا النار صقر. هذا وقد نسَّقت لجنة المرأة في هيئة قضاء كسروان الفتوح مع مستشفى فتوح كسروان الحكومي لإجراء فحوص ال PCR لعددٍ من السيّدات اللّواتي فُرِضَت عليهنّ ظروف عمل استثنائيّة خلال فترة انتشار جائحة كورونا. كما قُدِّمَت مستلزمات طبية ووقائيّة بسعيٍ من فريق الاستجابة COVID19 ولجنة العلاقات العامة المركزية.

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