شريم: لا نستطيع اقتراض المزيد من الاموال لزيادة الدين العام وعلى القضاء التحرك!

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أوضحت وزيرة المهجرين غادة شريم ان الخطة الاقتصادية شاملة لكل المعانات التي يمر بها لبنان وهي تقارب كل الملفات المطروحة، وهذه خطوة مهمة للذهاب باتجاه التفاوض مع صندوق النقد الدولي.

ولفتت في حديث لاذاعة صوت المدى الى أن الحكومة تقوم بخطوات متقدمة وما نشهده من توقيفات ومن محاربة للفساد تدلّ الى الجدية في معالجة الأزمة ونحن متأكدون من اننا سنصل الى نتيجة ايجابية، مذكرةً في السياق بأن محاربة الفساد تبدأ عندما يبدأ كل وزير بمكافحة الفساد في وزارته، “والوزراء جميعاً لديهم قناعة بذلك”.

وأكدت شريم أنه لا يمكن القول بعد إن صندوق النقد وافق على مساعدة لبنان ولكن يمكن القول إن هناك إشارات ايجابية. وقالت: “ مجلس الوزراء يعلم أن هناك دولارات خرجت من لبنان وهو يعمل على استردادها. من الممكن أن يتعرض لضغوطات سياسية ولكن اتكالنا في هذا الموضوع على الناس وعلى وسائل الاعلام. أملنا في الرأي العام وبوسائل الاعلام لمساعدتنا على استكمال ما نقوم به، ونطلب منهم بدل مهاجمة الحكومة اظهار الخطوات الايجابية وتحفيز الوزراء على زيادة العمل”.