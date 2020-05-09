الطبش: أدعو الحكومة لرفع كل أشكال المنع عن عودة اللبنانيين

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غردت النائبة رولا الطبش عبر "تويتر": "في الظروف الاستثنائية، لا استثناءات، وكأننا نزيد من الظلم، ظلامة. عودة اللبنانيين من الخارج هي أولوية، ولا يجوز ان تخضع العودة لمعايير خارج القانون ولا المسلمات الانسانية.

أدعو الحكومة الى رفع كل أشكال المنع عن عودة اللبنانيين، بدون التفريق بينهم لناحية جنسية زوج الام اللبنانية، أو لإخواننا اللاجئين الفلسطنيين الحائزين على أوراق قانونية لبنانية، فهذا معيب أخلاقيا وإنسانيا أولا، ومخالف للقوانين المحلية والمعاهدات الدولية، ثانيا.

فكفانا تجاوزات عنصرية وتمييزية لهذه الحكومة، التي ضربت أرقاما قياسية في انتهاك القوانين".