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نعمه: سنضع كلّ إمكاناتنا لضبط الأسعار ولن نتهاون في موضوع حماية المستهلك

9
MAY
2020
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 ترأس وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه اجتماع المجلس الوطني لسياسة الأسعار، في السرايا الحكومية، قبل ظهر أمس، في حضور المدير العام للوزارة بالإنابة موسى كريم، المديرة العامة لادارة الاحصاء المركزي الدكتورة مرال توتاليان، المديرة العامة لوزارة العمل مارلين عطالله، مدير حماية المستهلك طارق يونس، مدير الاحصاءات في مصرف لبنان شكري مونس، ممثل وزارة الزراعة، ممثل عن المالية العام، ممثل عن جمعية الصناعيين اللبنانيين، ممثل عن جمعية مصارف لبنان، ومندوبين عن الاتحاد العمالي العام. 

استهل الاجتماع بكلمة للوزير نعمه أشار فيها إلى "دور المجلس الوطني لسياسة الأسعار المهم جدا على صعيد توفير السلع للمستهلكين وضبط أسعارها، وخصوصا أنه يضم كل الإدارات المعنية، وهذا التعاون له أهمية لدرس كيفية ضبط الأسعار لأن التنسيق بين الهيئات المعنية يساعد على ضبط التلاعب بالأسعار والاحتكار وإخفاء السلع". 

وشدد على "أهمية تفعيل المنافسة التي تبقى هي الأساس في تجارة السلع".

وأضاف: "إن المراقبة والتتبع هي من المهمات الأساسية لمنع المخالفات وبمساعدة الهيئات المعنية ستسهل مهمات الرقابة والمتابعة، مما يساعد على ضبط الأمور وفقا لنصوص القانون".

ثم، بدأ المجلس مناقشة البنود الواردة في جدول الأعمال.

وفي نهاية الاجتماع، قال الوزير نعمه: "العنوان العريض اليوم هو الأمن الغذائي، وحماية المستهلك هدفنا الأول والأخير في ظل ارتفاع الاسعار عالميا والأزمة الاقتصادية التي نمر بها، ونحن في صدد إعداد لائحة بالمواد الأساسية، بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والصناعة وارسال اللائحة مع الكميات المطلوبة الى مصرف لبنان لدعم المستوردين بالدولار، كما نعمل على قرار بتحديد نسب الأرباح على المواد الأساسية".

وذكر نعمه بأن الوزارة لن تتهاون في موضوع حماية المستهلك و"ستضع كل إمكاناتها لضبط الأسعار ضمن سياسة واضحة تحمي المستهلك اللبناني". 

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