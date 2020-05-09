أبي رميا: الكرة في ملعب السلطتين التنفيذية والقضائية

A + A -

سلّط عضو تكتل لبنان القوي النائب سيمون ابي رميا الضوء على عمل لجنة المال واللجنة الفرعية، وقال في حديثٍ لصحيفة “نداء الوطن”: “إن مجلس النواب يؤمّن للسلطة القضائية في لبنان، كل الامكانات التي تخوّلها تأدية دور في موضوع مكافحة الفساد”، مؤكداً “أن الكرة ليست في ملعب مجلس النواب والسلطة التشريعية، بل عند الحكومة والسلطة التنفيذية كي تقوم الحكومة بواجباتها، وعند السلطة القضائية، والمطلوب وجود قضاة جريئين، مستقلّين، يتمتّعون بالاستقامة والنزاهة، كي يباشروا بتطبيق القوانين بسرعة.

وهكذا يكون مجلس النواب يؤدّي دوره، بعدما عقدت لجنة المال اجتماعات دورية، واجتمعت مع وزيري الاقتصاد والمال للبحث في الخطة الاقتصادية، علماً أن أهمية هذا النقاش تكمن في أن المداخلات النيابية، أصحابها نسوا أحزابهم وتياراتهم وكتلهم، ونقاشهم اتّسم بموضوعية وواقعية، والمزايدات انتفت، وهذا صحّي جداً، لأن المقاربات تكون مقاربات علمية، والجميع مسرور بأن الخطة اصبحت موجودة، وطبعاً هناك ملاحظات عدّة عليها من الكتل والنواب، لكنّ الجميع اقرّ بأن الحكومة اعتمدت في خطتها على أرقام دقيقة، وبتنا نستطيع مناقشة خطة جدّية، بمعزل عن التجاذبات السياسية والمزايدات الشعبوية. والمجلس هنا يؤدّي دوره بطريقة جدية، وعند إقرار الخطة من الطبيعي ان كل ما سيتمّ درسه كقوانين، سيصبّ في مجلس النواب حتماً”.