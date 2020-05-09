بحاجة لسماعدة نفسية؟ بلدية البترون تطلق خطها الساخن لهذه المسألة!

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أطلق طلاب علم النفس في الجامعة اللبنانية وبالتعاون مع بلدية البترون مبادرة# نحنا_حدك، لتقديم الدعم النفسي لكل شخص يشعر بالقلق أو الملل أو الخوف، في ظل الأوضاع الصعبة والاستثنائية على المستويات كافة.



وتم وضع خطوط هاتفية ساخنة لتلقي الاتصالات والاستماع الى أي طلب استشارة بإشراف اختصاصيين.



وأكد فريق العمل أن "هذه المبادرة ستسهم في التخفيف من مشاعر القلق والخوف لدى أي مواطن يضع همومه لدينا"، ودعوا الجميع الى عدم التردد والإتصال، "لأنهم سيلقون آذانا صاغية وسنضع خبرتنا بتصرفكم لنؤكد مرة جديدة نحنا حدك والبترون حدك".