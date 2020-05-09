فحوص ال PCR في أقضية حاصبيا وعاليه والمتن

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تتابع فرق وزارة الصحة العامة اليوم إجراء فحوص PCR لعينات من المواطنين الذين خالطوا حالات مصابة أو ممن يعانون من أعراض تنفسية وجيوب أنفية وأمراض تحسسية صدرية أو من الذين يمكن أن يكونوا في ميدان عملهم على تماس دائم مع المواطنين، ضمن خطة الوزارة لاجراء مسح ميداني في مختلف المناطق لتحديد الواقع الوبائي لجائحة COVID-19، وفق المسارات الاتية:



قضاء المتن: الفنار، المروج والقرى المحيطة عند الحادية عشرة والنصف من قبل الظهر/ الرقم التالي للتنسيق: 03673235



قرى قضاء عاليه، عند الواحدة من بعد الظهر/ الرقم التالي للتنسيق: 70031438



قضاء حاصبيا وراشيا، عند الثانية من بعد الظهر/ الرقم التالي للتنسيق: 70808130