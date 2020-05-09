عناوين الصحف ليوم السبت 9 أيار 2020

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الأخبار

مستشفيات تنهب المال العام

«زعبرة» وفواتير مضخّمة ومرضى وهميون: مستشفيات تنهب المال العام

إعادة تحريك طلب الحكومة بالـ«مساعدة العاجلة»: هل قرّر «الصندوق» إقراض لبنان؟

الانسحاب الأميركي من السعودية: «الحماية» رهن أسعار النفط

فرنجية لن يسلّم حليس.. إلى عون

البناء

واشنطن نحو الانكفاء…وربط النزاعات مع روسيا والصين وإيران…وعودة إلى أميركا أولاً

ملفات الصرّافين والفيول تتفاعل…وفضل الله: 31 مليار $ أمام القضاء في ملفات الفساد

الانقسام الحريري عنوان الفوضى السياسيّة…شمالاً در… جنبلاط مع سعد وجعجع مع بهاء

اللواء

إشكال بين دياب والفرزلي.. وباسيل ينقلب على الحكومة!

موقف عنيف لفرنجية قبل مجلس الوزراء.. وإحتدام المواجهة حول التهريب والفساد والفيول

الجمهورية

التفاوض طويل .. حول شروط التمويل

كورونا تهدد بموجة ثانية

فلتان الدولار والغلاء مستمر .. والمفاوضات طــويلة مع صندوق النقد

الديار

الليرة لا تُحارب بالبندقية والسياسة النقدية لحاكم مصرف لبنان سقطت ووقع العذاب على الشعب

تثبيت الليرة واستمرار السياسة الشيوعية لرياض سلامة في ظل اقتصاد حر ينهي العملة الوطنية

محمود مراد نقيب الصرافين في قبضة المعلومات وتثبيت التهمة عليه بالتآمر على الليرة اللبنانية