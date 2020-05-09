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أسرار الصحف ليوم السبت 9 أيار 2020

9
MAY
2020
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البناء

خفايا

تساءلت مصادر معنية بالتجاذب الحاصل حول مراعاة التوزيع الطائفي في التعيينات، عما إذا كان اتصال بطريرك الروم الأرثوذكس برئيس الحكومة هو تأكيد أن البيان الصادر عن اجتماع مطرانية بيروت هو بيان سياسي لا يلزم الطائفة، وما إذا كان البطريرك سيخوض معركة المواجهة مع المطران الياس عودة من باب الموقف من الحكومة.

كواليس

رأت مصادر دبلوماسية عربية أن البحث بمقعد سورية في الجامعة العربية يتم على نار حامية بتوافق تقوده مصر وتؤيده الإمارات والجزائر والعراق وفلسطين ولبنان وتونس. وقالت المصادر إن الدعم الروسيّ بات يلاقي تشجيعاً أوروبياً بينما لا يزال الموقف الأميركي في مرحلة الضوء الأصفر بعدما كان الضوء أحمر ولا تزال قطر والسعودية المختلفتان على الكثير متفقتين على التريث في موضوع سورية.

اللواء

همس

تتحدث تقارير دبلوماسية عن تبادل «رسائل غير تصادمية» بين دولتين كبرى وإقليمية، قد تنعكس بصور غير سلبية على لبنان.

غمز

ما تزال تتفاعل قصص «غريبة عجيبة» عن مستحقي مساعدات الـ400 ألف ليرة لبنانية، وكيف وزعت، وعمن حجبت؟!

لغز

أبلغ مرجع قضائي رفيع من أكثر من مرجعية سياسية ابتعاد «قوى الأمر الواقع» عن توفير الحماية لأي مشتبه، أو متورط من ممثليها في السلطة أو الادارة.

الجمهورية

نقل عن مسؤول كبير قوله: ما أخشى منه بعد إقرار الخطة الحكومية هو أن يفتح البعض معركة أبوتها وتطويبها بإسمه.

إمتنعت إحدى الوزيرات عن الإطلالة التقليدية العادية إستثنائيا كما بعد كل إجتماع لمؤسسة رسمية وكان السبب لون الجاكيت التي كانت ترتديها.

لاحظت أوساط سياسية وجود تقارب كبير بين رئيس تيار ومدير عام مؤسسة عامة فيما ملف هذا المدير حالياً على المحك.

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