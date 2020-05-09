تحديد سعر ربطات الخبز ونقيب الأفران يهدد

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كتبت "البناء":

حدد وزير الإقتصاد راوول نعمة سعر وزن ربطة الخبر وفقاً لما يلي: ربطة حجم كبير: زنة الف غرام كحد أدنى بسعر 1500 ليرة كحد أقصى. ربطة حجم وسط: زنة 400 غرام كحد أدنى بسعر 1000 ليرة لبنانية كحد أقصى. وذلك استناداً للدراسة العلمية التي أجرتها وزارة الاقتصاد والتجارة لمؤشر سعر ربطة الخبز بحضور ممثلين عن اتحاد نقابات المخابز والأفران، مقابل المتغيرات العالمية والمحلية لأسعار المواد الداخلة في صناعة الرغيف.

وقال نقيب الافران “ندرس إمكانية عدم توزيع الخبز على المحلات وحصر البيع في صالات العرض”.