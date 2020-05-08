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* مقدمة نشرة اخبار" تلفزيون لبنان"





مع عودة الحياة تدريجيا الى عهد ما قبل كورونا يسيطر حذر بل خوف من أن يتكشف غبار الوباء عما لا قدرة للأفراد أو للمؤسسات على تحمله.. فبعدما شغلت أرقام الاصابات بكوفيد 19 لبنان والعالم ثمة أرقام وإحصاءات ستنهمك بها مراكز الدراسات تتعلق بالبطالة والخسائر الاقتصادية والارتدادات النفسية لها وغيرها.



في لبنان أولى ضحايا كورونا تربويا إمتحانات البروفيه التي جرى إلغاؤها فيما دفع الهم المعيشي الناس الى تخطي ما رسمته وزارة الداخلية من تخفيف الاجراءات تدريجيا فعادت زحمة السير الى الشوارع لا سيما في ساعات بعد الظهر علما أن عداد الاصابات لم يتوقف بعد مسجلا اثنتي عشرة إصابة ووفاة واحدة في ظل اعتذار وزير الصحة من الوطن المغبون. أما الجيش فنشر فيديو يقول: "الخطر بعدو موجود ومسؤوليتنا أنو نكون واعيين وإجراءات الوقاية ما زالت ضرورية".



على مسار خطة الاصلاح المالي يبدو أنها وضعت على مشرحة التعديل الذي لا بد منه وفق ما اكده كل من رئيس البلاد ووزيرة الاعلام وأحد مستشاري صندوق النقد الدولي الذي أكد أن التفاوض بين الحكومة اللبنانية والصندوق يبدأ رسميا الاسبوع المقبل.



وفيما أكدت وزيرة العدل أن التشكيلات القضائية سلكت طريقها دعا النائب حسن فضل القضاء الى انتفاضة على الفساد



ماذا أولا في مواقف وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد من تلفزيون لبنان



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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "ان بي ان"





حسمت وزارة التربية كل السيناريوهات التي كانت مطروحة والمتعلقة بالعام الدراسي المدرسي فأعلن وزير التربية عن إلغاء الشهادة المتوسطة وإجراء إمتحانات الشهادات الثانوية على دورتين في شهري آب وأيلول والترفيع التلقائي لصفوف الإبتدائي والروضات.



في الإمتحان المالي من المتوقع أن تبدأ الاسبوع المقبل المشاورات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي حول طلب لبنان مساعدة مالية.

وفي هذا الإطار أكد رئيس الجمهورية ميشال عون أمام زواره أن التفاوض مع الصندوق ضروري مشيرا إلى أنه قد يكون على لبنان القبول ببعض الشروط القاسية التي قد يطرحها الصندوق.



وبشروط قاسية لا زال المواطنون يحاولون ترتيب أمورهم التي باتت تتصل حصرا بتأمين لقمة عيشهم في ظل الإرتفاع الجنوني للأسعار والذي يربطه تجار الأزمة بارتفاع سعر صرف الدولار وعلى هذا الخط تحرك النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم وأوقف نقيب الصيارفة محمود مراد قبل الإدعاء عليه بتهمة التلاعب بسعر صرف الدولار وإحالته على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان.



ولأن التوقيف بالتوقيف يذكر فإن مذكرتي توقيف وجاهيتين أصدرهما القاضي نقولا منصور بحق مدير عام النفط أورور فغالي ورئيسة المختبرات المركزية في المنشآت النفطية خديجة نور الدين في ملف الفيول المغشوش.



وفي شأن ليس ببعيد عن هذا الملف كان لافتا ما تداوله ناشطون عن ورود إسم فريد نور الدين بجاوي وهو أحد المتورطين في فضيحة سوناطراك في مرسوم التجنيس الذي صدر مؤخرا أي أنه ليس فاسدا فحسب بل ويحمل الجنسية اللبنانية.



على أن ملف الكهرباء بهدره وعجزه وصفقاته يحط على طاولة مجلس الوزراء في القصر الجمهوري يوم الثلاثاء في بند مخصص لعرض تطور الأعمال في تأمين الكهرباء وإلغاء كامل عجز المؤسسة كما يبحث المجلس جدول أعمال من 13 بندا من بينها استكمال البحث في استراتيجية مكافحة الفساد.



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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "أم تي في"





رغم كل الأزمات الخطرة التي يتخبط فيها لبنان ، يواصل رئيس الحكومة حسان دياب كسر أرقامه القياسية في الخروج على الأصول الدبلوماسية من خلال تحريف مضامين التقارير ، كما يواصل هجمته العبثية على الطائفة الأرثوذكسية .



فبعد استهدافه محافظ بيروت وما استثارته الخطوة من غضب لدى ابناء الطائفة وقياداتها على اختلاف انتماءاتهم السياسية، ها هو دياب يصحح الخطأ بخطأ أفدح، فقد أوفد الى مطرانية بيروت واحدا من مستشاريه الكثر، خضر طالب، بدلا من أن يأتي دولته شخصيا كما فعل أسلافه دائما.



فجاء طالب دار المطرانية من دون موعد ، واستقبله سيدها تهذيبا، وإذ بطالب يطلق كلاما غير لائق استدعى توبيخه وإخراجه من الدار.



ولما عاد الى السراي أخذ يخبر كيف أسمع الموجودين كلاما قاسيا، ما اثار امتعاضا كبيرا لدى مرجعيات الطائفة ، الدينية والسياسية والشعبية، والأغرب أن دياب كان اصدر بيانا كذب فيه أخبارا نقلت عنه وفحواها انه ازدرى بالطائفة الأرثوذكسية ، وإذ بتصرفه ومستشاره اليوم يؤكد ما نفاه ، مسلسل دياب غير الناجح يبدو أنه مستمر وهو مصر على منافسة نفسه قبل ان ينافس الصنف غير الجيد من مسلسلات رمضان.



توازيا ، تسعى الحكومة الى تقريش خطتها المالية وتحويلها الى مشروع عملي قابل للتسويق لدى صندوق النقد والمرجعيات الدولية، لكنها تمتنع حتى الساعة عن إقفال خاصرتها الحدودية المفتوحة لتهريب المواد الأساسية والدولار الى سوريا، والمحطة الأولى هي القصير السورية التي يسيطر عليها حزب الله والتي صارت منصة استيراد وتصدير محورية ، تمتص قدرات لبنان ومنها تعود الشاحنات محملة بما يغرق الاقتصاد المتداعي بمختلف انواع السلع .



الخاصرة السياسية للعهد ليست أفضل حالا ، ورئيس المردة سليمان فرنجية سيفاقم نزفها في مؤتمره الصحافي غدا والذي سيصوب فيه مباشرة على العهد وصهره ، في الأثناء تواصل القوات تمايزها عن المعارضة ، بانتهاجها نمطا معارضا يؤكد فرادتها ، لا يقربها من العهد ولا يمنعها من معارضته وحكومته ، ولا يقطع شعرة معاوية مع حلفائها.



في الشأن الصحي ، سجلت قفزات مقلقة للكورونا في لبنان ، بما قد يفرض على الحكومة أن تعيد النظر في تخفيفها شروط التعبئة، علما بأن الميدل إيست أعلنت عن المرحلة الثالثة من رحلات إعادة اللبنانيين ، فيما أعيد فتح جزئي للمدارس بينما تستعيد الأسواق ودور العبادة نشاطها.



في هذه الأجواء احتفل العالم الحر بذكرى انتصاره على هتلر و النازية عام 1945 فيما هو عاجز مهزوم في مواجهة كورونا القاتل الصامت الخفي، وقد بلغ عدد ضحاياه 270 ألفا



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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "او تي في"





في الشأن المعيشي، أكثر من عنوان اليوم: ملاحقة المتلاعبين بسعر الصرف، والمتحكمين بأسعار السلع، وضبط سعر ربطة الخبز ووزنها، إلى جانب تحديد مصير الامتحانات الرسمية، وشرح تدابير العودة التدريجية عن التعبئة العامة، فضلا عن متابعة ملفات مكافحة الفساد، ونجماها اليوم الوزير السابق سيزار ابي خليل والنائب حسن فضل الله.



أما سياسيا، فعنوان واحد: مواقف واضحة في أكثر من اتجاه من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.



فالرئيس عون الذي جزم أنه سيسلم لبنان في نهاية عهده أفضل مما استلمه، قال: صحيح أن اللبنانيين يتألمون كثيرا جراء تداعيات الازمة الاقتصادية-المالية، الا انني متفائل بأننا سنخرج شيئا فشيئا من الهاوية التي انزلقنا إليها، وبأن العد العكسي في اتجاه التعافي المتدرج سينطلق بعد فترة، وبالتأكيد، فإن الوضع سيكون أحسن بكثير مع حلول نهاية الولاية الرئاسية، حيث سنكون قد دخلنا في طور النقاهة بعد العملية الجراحية التي سنجريها لإنقاذ اقتصادنا، الذي سيعتمد مستقبلا بشكل أساسي على القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة.



ربما سيكون علينا أن نتقبل بعض الشروط القاسية التي قد يطرحها الصندوق مقابل مساهمته المالية، قال رئيس الجمهورية، ليس لأن تلك الشروط مطروحة من الصندوق، بل لأنها تخدم مصلحة الدولة اللبنانية، وتدفعنا في اتجاه اتخاذ قرارات مؤجلة، مؤكدا أننا في الوقت نفسه، سنطرح مسألة الكلفة الباهظة المترتبة على لبنان جراء النزوح السوري.



الى ثلاثي المعارضة، ثلاث رسائل ردا على ثلاثة اسئلة:



عن سعد الحريري ومقاطعة لقاء بعبدا الاخير، اشارة الى ان الأمر انزعاج البعض من كون الأمور "ماشية" وتتقدم الى الامام، علما انني كنت أنظر إلى الحريري في اعتباره إبني، لكنه اختار ان يبتعد وهذا شأنه... واستشهد الرئيس عون في هذا الإطار بقصة الابن الضال الواردة في الإنجيل.



عن وليد جنبلاط واللقاء الاخير بينهما، المهم هو تحصين التعايش في الجبل وحمايته، وصولا الى الفصل بينه وبين الاختلاف المشروع في السياسة.



عن سمير جعجع، والمواقف التي اطلقها من بعبدا تحديدا، انا كرئيس للجمهورية احترم حرية الرأي والتعبير، ولكن نحن لدينا مقاربتنا للأمور وجعجع له مقاربته، وفي نهاية المطاف الرأي العام هو الذي يحكم.



أما الخلاصة، فتختصر بأن قوى داخلية تعمدت فرملة مشاريع التيار الوطني الحر وعرقلتها منذ أن كنت رئيسا لتكتل التغيير والإصلاح، قال رئيس الجمهورية، وذلك بهدف الحؤول دون تحقيق إنجازات تحسب للتيار وتسهل وصولي الى رئاسة الجمهورية، فكان ان دفع الشعب اللبناني بمجمله ثمن هذه الحسابات.



وختاما، عمل هذه الحكومة خلال اشهر قليلة يعادل، بل يفوق، كل ما أنجزته الحكومتان السابقتان خلال ثلاث سنوات، وانا مرتاح الى أداءئها الذي يتميز بخلوها من السجالات السياسية العبثية التي كانت تستهلك الكثير من اجتماعات مجلس الوزراء في الماضي... ومن كان يتوقع رحيلها خلال مدة قصيرة، أنصحه بأن يراجع حساباته، قال رئيس الجمهورية.



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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "المنار"





بلغة الارقام والتوثيق، بعيدا عن الحرتقات السياسية والتشهير، والتزاما بقرار حزب الله اطلاع اللبنانيين على مجريات حربه الصعبة والطويلة ضد الفساد، كانت جردة حساب عما قام به الحزب في حربه الى الآن، قدمها مسؤول ملف مكافحة الفساد، عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله امام محكمة الرأي العام، داعيا الى انتفاضة حقيقية في الجسم القضائي ضد التدخل السياسي، ونصرة للشعب المظلوم والمنهوب.



ومن نتائج الحرب على الفساد استعادة الدولة قطاع الاتصالات ، واستدعي وزراء الى القضاء. كما تم صدور قرار قضائي بجرم التخابر غير الشرعي والذي كان هدره السنوي ثلاثمئة مليون دولار.



من ملفات الصرف الصحي، الى المسح العقاري، والاملاك البحرية، والتحويلات المالية، الى تقديم مستندات تتضمن بالارقام مخالفات في الحسابات والهبات لدى وزارة المالية، عرضها النائب فضل الله، مؤكدا ان جميع مستنداتها الرسمية امام القضاء. وان كانت المشكلة تسييس محاربة الفساد، فان حزب الله لن يغطي احدا متى قدم القضاء اتهاما موثقا ضد خصم او حليف كما أشار النائب فضل الله.



اما التخريب الاميركي عبر مسؤول من هنا وبيان من هناك، فلن يغير في منهجية حزب الله شيئا، قال النائب فضل الله، وهم المسببون الاساسيون للخراب الذي يصيب لبنان.



في ابرز اصابات كورونا اليوم، العام الدراسي، حيث سقطت الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة بفعل الفيروس، وعمل وزارة التربية جار لاستنقاذ ما امكن من منهاج العام والشهادات الثانوية الرسمية.. فيما عداد المصابين الحقيقيين بكورونا الى ارتفاع، والصوت الحكومي عاد ليعلو محذرا على خطين: كورونا وارتفاع الاسعار.



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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "ال بي سي"





أيها المواطن... تصل إلى مدخل بيروت الشمالي ، فتختنق بالروائح المنبعثة من مطمر برج حمود الجديدة، والروائح ستنبعث أكثر لان المطمر سيرتفع مترا ونصف المتر... تقترب مئات الأمتار، فتعرف أنك وصلت إلى وزارة الطاقة، بسبب الروائح المنبعثة من الفيول المغشوش، إذ إن رائحة العقد الموقع مع شركة صوناتراك، مازالت منبعثة، على الرغم من مرور خمسة عشر عاما على توقيع العقد، ومسؤولية وزارة الطاقة هنا ان المنشآت النفطية التابعة لها، مسؤولة مباشرة عن الفيول المغشوش...



تتقدم إلى الغبيري فتفوح رائحة التلاعب بأسعار الدولار، حيث نقيب الصيارفة يشغل شبكة من الصيارفة "للم" الدولار من السوق، وإعادة بيعه باسعار خيالية، ضاربا عرض الحائط بكل التعاميم... تعرج على إحدى السوبرماركت فتفوح منها روائح إرتفاع الأسعار بشكل جنوني، حتى ولو كانت السلعة من الأرض اللبنانية او من المصنع اللبناني...



ولهذا باشرت وزارة الإقتصاد إجراءات يؤمل ان تعطي مفعولها... تبتعد قليلا في اتجاه الحدود مع سوريا، شمالا وبقاعا، فتفوح روائح المازوت المهرب إلى الداخل السوري، وما تردد عن تهريب الطحين أيضا...



تتبرأ شركات المحروقات من تهمة التهريب وتلقيها على التجار وأصحاب المحطات... وكذلك تتبرأ المطاحن من تهريب الطحين، في بيان أصدرته، وتلقيها على التجار...



أيها المواطن، فعلا "شي بيتعب": نفايات، فيول مغشوش، تلاعب بالدولار، غلاء فاحش في الأسعار، تهريب مازوت وطحين... فهل من يضرب يده على الطاولة ليقول: كفى؟



"كلها بضع كيلومترات بين لبنان وسوريا" فهل هناك استحالة لوضع حد للتهريب؟ ام ان المهربين وحماتهم اقوى من الدولة؟ ماذا كنا لنفعل لو كانت حدودنا شاسعة كتلك بين اميركا والمكسيك؟ "كلن كم سوبرماركت وكم تاجر جملة،" فهل هناك استحالة لتنظيم الأرباح؟ "كلن كم صراف "فهل هناك استحالة لوضع حد لتلاعبهم بالأسعار.



كيف يجدون وقتا للغش والنصب والتلاعب وشفط جيوب المواطنين غير عابئين بالمصائب المتلاحقة التي تضرب؟ كل هذه الموبقات التي تحصل، لا يمكن لها ان تصمد لو لم يكن للمخالفين والفاسدين والمهربين شركاء في السلطة، وفي المؤسسات على انواعها، وفي الإدارات.. فهناك من يغطي، وله حصته، وهناك من يحمي وله حصته ايضا، وما لم يوضع حد لمن يغطون ويحمون... عبثا تصلحون...



على الرغم من كل هذه الملفات التي تشغل بال اللبنانيين، فإن ما سبب لهم انتكاسة اليوم، هو ردة الكورونا التي سجلت إثنتي عشرة إصابة جديدة... اما الحدث الأبرز، الذي انتظره الطلاب والأهل والأساتذة وإدارات المدارس، فهو خارطة الطريق التي حددها وزير التربية لإنجاز العام الدراسي والإمتحانات الرسمية.



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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "الجديد"





قرع ناظر التربية الجرس، معلنا انتهاء الفرصة، وفتح الوزير طارق المجذوب الصفوف حضوريا للمرحلة الثانوية ابتداء من الثامن والعشرين من الشهر الجاري، وبالإفادة من مفاعيل الحجر الصحي تخرج طلاب الشهادة المتوسطة بإفادات استثنائية ولمرة واحدة، ممنوحة عن عام دراسي انتهى من دون عوارض الضغط المجاني.



لعب وباء كورونا بعداد الفصول، وفتح دورة صيفية لطلاب الشهادة الثانوية، وفي آن معا رفع درجة حرارة المحاسبة عن أزمة اقتصادية جعلت رقاب اللبنانيين وأموالهم معلقة على بارومتر سعر الصرف، إذ دهمت النيابة العامة المالية إمبراطورية النقيب محمود مراد وشركاؤه من الصرافين المتواطئين، وأمرت بتوقيفهم وكشفت التحقيقات أن النقيب كلف صرافين شراء الدولارات على سعر مرتفع لحسابه، ليبيعها لتجار الجملة ويحقق أرباحا طائلة.



على خط مواز للنيابة المالية وضع النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ملف الأملاك البحرية تحت مجهر استردادها للدولة، وأوعز إلى وزارة الأشغال العامة في تنفيذ أعمال الإخلاء، ووضع اليد على المخالفات التي لم يقدم أصحابها على تسوية أوضاعها في المهلة القانونية المحددة، ألف وثمان وسبعون مخالفة على أملاك بحرية عامة كلفت الدولة ألفا ومئتي مليار ليرة خسارة، وهو رقم يحد من ارتهان الوقوف على أعتاب الدول الدائنة واستجداء المساعدات من صناديق دولية ومؤتمرات صديقة.



وضع اليد على الملك العام المحتل بوصايات سياسية، خطوة على طريق استعادة المال المنهوب من ملفات مختومة بالفساد وهدر المال العام، أفرز لها النائب حسن فضل الله اليوم مؤتمرا صحافيا مطولا تطايرت منه ملايين الدولارات المهدورة في قطاع الاتصالات، الى مليارات الدولارات الضائعة في حسابات الدولة، من هبات وايرادات في وزارة المال، والمال برائحته النتنة غرف من محطات الصرف الصحي وصولا الى آلاف مليارات الليرات التي تمكن نواب الكتلة من توفيرها في ميزانيات الدولة،أو تقديم إخبارات فيها.



قدم فضل الله عرضا قانونيا وخاض حربا وفقا للأصول الدستورية، وطالب القضاء النظيف بتطبيق القسم وبت جميع ملفات الفساد المقدمة، بعيدا من أي استنسابية أو تسييس أو ضغوط ودعا القضاء إلى انتفاضة حقيقية على الفاسدين في الجسم القضائي، ووفق الإستراتيجية الحزبية اعلن فضل الله أن المقاومة لن تستخدم وسائلها المتاحة ضد الاحتلال، ولن تنشئ محاكم ثورية بصلاحيات استثنائية، وعليه فإن حزب الله أوكل أمره إلى القضاء، لكن هذه الوكالة تستدعى من الحزب الفاعل ان يضغط باتجاه متابعة ملفاته في قصور العدل.



وألا يستكين قبل قطف الرؤوس مهما كان لونها وقربها او بعدها من حلفاء وخصوم، والاحتكام الى الناس والانتفاضة كان ليتلاقى ومطلب فضل الله لو لم تترك يد ثورة السابع عشر من تشرين لتصفق وحدها.



واحد وثلاثون مليار دولار مشتبه بهدرها في ملفات عرضها فضل الله، تضم إليها الملايين المهدورة في الفيول المغشوش، وعلى هذا الملف علق التيارالوطني الحر مسؤوليته ورمى وزير الطاقة الأسبق سيزار أبي خليل التهمة كأنه ما مر على الوزارة.



فقال اليوم كلاما لم نسمعه حين كان وزيرا، ولم نشهد ولو احتكاكا كهربائيا أدى إلى استقالة أي من وزراء التيار الذين تسلموا وزارة الطاقة اعتراضا، واليوم في مؤتمره الصحافي رأينا الفيول الطائر وعلى جناح طائر على ورق.



ظهر اليوم بهاء رفيق الحريري في بيان رقم واحد يحلق فيه فوق الأجواء اللبنانية، ومعه على متن الرحلة مجموعة رسائل سياسية لم تعرف أهداف حاملها بعد، ولأن هموم الناس أغلى واكثر أهمية من الرد على بيان صادر عن تيار المستقبل ضد قناة الجديد، فالمحطة وجدت أن السطور الزرق الواقعة تحت بند الهذيان الرسمي تحتمل التأجيل، فالبيان المصاب بالتهاب سياسي اقتصادي حاد لن يكون في مرتبة مصائب اللبنانيين أو على حسابهم في هذا اليوم متراكم التطورات.



فكل شيء اهم، مستقبل الطلاب، مستقبل الدولار، والمتلاعبين بالعملة.. مستقبل الفاسدين اما بيان تيار المستقبل.. فإلى الغد لعدم توافر أسباب العجلة، وغدا للرد قريب.