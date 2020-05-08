هذا هو التقرير اليومي لمستشفى الحريري عن اخر المستجدات حول كورونا...

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اصدر مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس الكورونا Covid-19





- أجرى المستشفى 250 فحصا مخبريا، جاءت نتيجة واحدة إيجابية وباقي الفحوصات سلبية.

- بلغ مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى 19 إصابة .

- تم استقبال 13 حالة مشتبه بإصابتها بفيروس الكورونا نقلت من مستشفيات أخرى.

- تماثلت حالة واحدة للشفاء من فيروس الكورونا بعد أن جاءت نتيجة فحص ال PCR سلبية في المرتين وتخلصها من كافة عواض المرض.

- بلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية حتى تاريخه 160 حالة شفاء.

- تم إخراج 5 إصابات بفيروس الكورونا من المستشفى إلى الحجر المنزلي بعد تأكيد الطبيب على شفائها سريريا وابلاغها بكافة التدابير والارشادات المتعلقة بالحجر المنزلي.

- إن جميع المصابين بفيروس الكورونا يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر، ولا حالات حرجة في العناية المركزة.



لمعرفة عدد الإصابات على كافة الأراضي اللبنانية يرجى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة.