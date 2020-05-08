حملة تعقيم من التيار الوطني الحر في قضاء زحلة

استكمالا للحملة المتواصلة التي يقوم بها فريق الاستجابة في التيار الوطني الحر لمواجهة كورونا وللوقوف الى جانب المواطنين في هذه الظروف الدقيقة ، قام اليوم باستكمال عملية التعقيم التي بدأها منذ فترة للشوارع والطرقات العامة والفرعية في قضاء زحلة مواصلا بذلك العملية في بلدات ابلح ونيحا والفرزل ورياق بالتنسيق مع هيئة قضاء زحلة في التيار الوطني الحر وبمتابعة من الهيئات المحلية في البلدات المذكورة .فريق الاستجابة وفي خلال جولة التعقيم كان عناصره يطلب عبر مكبرات الصوت من اهالي زحلة في مختلف بلداتها وقراها الالتزام بالتعبئة العامة