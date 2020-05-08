بيان هام لسفارة لبنان في فرنسا بشأن المرحلة الثالثة لرحلات العودة إلى لبنان

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اعلنت سفارة لبنان في فرنسا في بيان اليوم، انه "في إطار الأزمة الصحية العالمية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، تمَّ تنظيم المرحلتين الأولى والثانية من رحلات العودة إلى لبنان من قبل السلطات اللبنانية بالتنسيق مع السفارات والقنصليات العامة في الخارج. وعلى الرغم من الظروف الصعبة، أمنت سفارة لبنان لدى فرنسا، بدعم من شركة طيران الشرق الأوسط MEA، عودة 812 مسافرا، من بينهم:

- 808 مواطنين لبنانيين و 4 دبلوماسيين أجانب.

- 614 مسافرا من فرنسا.

- 198 من القادمين من دول أخرى، بما فيها بلجيكا والبرازيل وكندا وإسبانيا وإثيوبيا والولايات المتحدة الأميركية والمكسيك ونيكاراغوا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية الكونغو.

- 56 % من الطلاب.

- 24 % من السياح.

- 14 % من العائلات.

- 10 % من كبار السن.

- 9 % من المصابين بأمراض مزمنة".

واشار البيان الى لنه "بالنسبة للمرحلة الثالثة المقبلة، يتعين من الآن وصاعدا على الراغبين بالعودة الاتصال مباشرة بشركة طيران الشرق الأوسط MEA للاطلاع على تواريخ الرحلات وأسعار بطاقات السفر وكيفية شرائها، كما يتعين عليهم إجراء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا PCR قبل 72 ساعة من موعد الرحلة، والتي أصبح من الممكن إجراؤها في كافة المناطق الفرنسية، على أن تأتي نتائج الفحوصات سلبية للتمكن من السفر".