بالفيديو - بعد اقفال معمل مخالف وتوقيف صاحبه... وزير الاقتصاد للمخالفين: ممنوع استغلال المواطن وإلّا!

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بتوجيه من وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه، وبعد ورود شكاوى عبر واتساب وعلى مواقع التواصل الاجتماعي حول سعر كيلو صدر الدجاج من معمل شومان، توجهت فرق من مديرية حماية المستهلك الى المعمل وتم التحقيق بالموضوع وتبين أن السعر مرتفع جداً وغير مبرر بحسب القوانين المرعية الإجراء. وقد تم حجز البضائع والختم عليها بالشمع الأحمر بإشارة من النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان، وعلى اثرها تم توقيف صاحب المعمل.

وقد توجه الوزير نعمه بالشكر الى القضاء وطلب منهم مصادرة البضائع وتسليمها لبلدية المنصورية ليتم توزيعها على المؤسسات الخيرية والفقراء.

وقد أكد الوزير نعمه انه لأول مرة يتم إيقاف صاحب معمل والحجز على البضائع، محذراً التجار من التلاعب بالأسعار قائلاً: ممنوع استغلال المواطن ومخالفة القرارات الصادرة عن وزارة الاقتصاد وتخطي نسبة هامش الربح، وإلا سنطلب توقيف التاجر لمدة قد تصل الى شهر بالإضافة الى غرامة مالية كبيرة ومصادرة البضائع والحبل عالجرار!