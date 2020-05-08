طيران الشرق الأوسط يعلن عن جدول المرحلة الثالثة من عملية إجلاء اللبنانيين

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أعلنت شركة "طيران الشرق الأوسط" - الخطوط الجوية اللبنانية عن جدول رحلاتها للمرحلة الثالثة من عملية الإجلاء الممتدة بين 14 و 24 أيار الحالي ضمنا، من البلدان التي تجري فحوصات لمرض الكورونا PCR Test (أيام 14-16-18-20-22 -24 أيار) على أن تعلن لاحقا جدول رحلات الدول التي لا تتوفر فيها فحوص PCR.

وأشارت الشركة في بيان، الى أن "رحلات المرحلة الثالثة من عملية الإجلاء تخضع للشروط التالية:

1. يجب إجراء فص PCR قبل ثلاثة أيام من تاريخ الرحلة كحد أقصى، وذلك في مختبرات متعاقدة مع السفارة اللبنانية أو في أي مختبر معترف به من قبل الدول المعنية، مع الإشارة إلى أن بعض السفارات في الخارج قد تعاقدت مع مختبرات يمكنها إصدار النتائج ضمن المهلة المحددة وبأسعار منافسة.

لا يمكن الإستعاضة عن فحص PCR بتقرير طبي.

يجب التأكد أن نتائج فحوص PCR سلبية قبل تسجيل الدخول والصعود على متن الطائرة.

2. إن ثمن بطاقات السفر ذهابا وإيابا على رحلات الإجلاء هذه غير قابل للاسترداد، إلا في حال ثبوت نتيجة فحص PCR إيجابية وعندها يجب إعلام مكاتب الشركة وإلغاء الحجز على الأقل قبل يوم واحد من تاريخ الرحلة ليتم إسترداد قيمة بطاقة السفر.

3. يتوجب على جميع الركاب التأكد من شروط دخولهم إلى الجمهورية اللبنانية ونذكر بالشروط التالية:

- يسمح للرعايا اللبنانيين وعائلاتهم، زوج، زوجة وأولاد بالدخول إلى لبنان، بما فيهم حاملو الجنسية أو الإقامة أو أوراقهم قيد الدرس، وذلك وفقا لما نص عليه تعميم الأمن العام اللبناني.

- يسمح بسفر الأولاد من أم لبنانية شرط إبراز المستندات التي تثبت ذلك قبل تسجيل الدخول والصعود على متن الطائرة.

- لا يسمح بنقل العمال الأجانب (المساعدة المنزلية) على متن هذه الرحلات.

- لا يسمح بسفر الأفراد الذين يحملون وثيقة سفر "لاجىء فلسطيني في لبنان" على متن هذه الرحلات.

4. يمكن للمسافرين اللبنانيين الراغبين بالعودة شراء بطاقات السفر، الحجز تلقائيا عبر موقع الشركة الإلكتروني www.mea.com.lb أو عبر مكاتب الشركة في بلد المغادرة أو عبر MEA Call Center

961-1-626999 وينصح بشراء بطاقات السفر قبل الموعد الأقصى لإجراء فحوصات PCR.

5. اما بالنسبة لركاب الولايات المتحدة وكندا وجنوب أميركا فقد تم تخصيص رحلات خاصة لهم عبر مطارات لندن، باريس و فرانكفورت أيام 15-17-19-21-23 أيار دون أن يكون إجراء فحص PCR إلزاميا ويمكن حجز وشراء بطاقات السفر فقط عبر مكاتب الشركة في:

نيويورك - الولايات المتحدة الأميركية: nyctome@mea.aero أو 1 212 2446850 مونتريال - كندا: yultome@mea.aero أو 1 514 9541464 مركز الإتصالات MEA Call Center 961-626999 أو callcenter@mea.com.lb أو الحضور شخصيا من قبل ذوي ركابنا الكرام إلى مكتب مبيعات جفينور-بيروت، لبنان.

إن أوقات وتواريخ جميع الرحلات في الجدول أدناه قد تخضع للتعديل في ضوء الحصول على الأذونات من قبل السلطات الأجنبية المختصة".