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كركي: هذا الخبر غير صحيح ولعدم التداول به

8
MAY
2020
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صدر عن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، البيان الآتي:


"سبق للبعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان تداول خلال شهر اذار 2020 خبرا منسوبا الى وزارة العمل مفاده "يحق للعاملين في الفترة بين 1990 و 2020 الحصول على 2999 دولار اميركي من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي" وقد نفينا جملة وتفصيلا هذا الخبر في حينه تحت طائلة الملاحقة القانونية.


واذا بنا نفاجأ مجددا بمعاودة نشر هذا الخبر عبر مواقع التواصل الإجتماعي خلال شهر أيار 2020. مفاده انه يحق للعاملين في الفترة بين 1990 و2020 الحصول على 2999 دولارا اميركيا من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويدعو المواطنين للتحقق مما إذا كان اسمهم مدرج في قائمة الأشخاص الذين لديهم الحق في تلقي هذه الأموال عبر الرابط المرفق بالخبر. لذلك، يهم إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مجددا نفي هذا الخبر جملة وتفصيلا وتدعو المواطنين إلى عدم تداوله وترويجه. كما وتحذرهم من استعمال الرابط المرفق به لما قد ينطوي عليه ذلك من سرقة للبيانات او ما شابه، وتدعو الأجهزة الأمنية المختصة إلى التحقق من مصدر الخبر واتخاذ الإجراءات اللازمة بالمتابعة والملاحقة".

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