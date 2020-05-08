بعد توقيع مرسوم تعيينهم... الفائزون في مباراة الكتّاب العدل لعام 2018: الحق يعلو لا يُعلى عليه

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صدر بيان عن الفائزين في مباراة الكتّاب العدل جاء فيه: "يشكر الفائزون في مباراة الكتّاب العدل (دورة 2018) كلّ من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسّان دياب ومعالي وزيرة العدل البروفسورة ماري كلود نجم على توقيع مرسوم تعيينهم، بعد انتظارٍ دام لسنة وثلاثة أشهر، سعى خلالها البعض لتغليب الإعتبار الطائفي والمناطقي الضيقّ على معيار الكفاءة. وقد تمّ أخيراً إنصافهم بفضل الإهتمام المُباشر لفخامة الرئيس عون ودولة الرئيس دياب ومعالي وزيرة العدل، الذين يؤمنون بالمؤسّسات وبضرورة إعطاء كلّ صاحب حق حقّه. كما يشكر الفائزون كلّ من سعى لإيجاد الخواتيم السعيدة لهذا الملف، وعلى رأسهم معالي الوزير سليم جريصاتي الذي نُظّمت المباراة خلال تولّيه حقيبة وزارة العدل، وقد رفَضَ في حينه جميع محاولات التدخّل التي سبقت ورافقت المباراة وإعلان النتائج، فجاءت النتائج لتعكس الشفافية المُطلقة التي اتّسمت بها هذه المباراة بإشراف أنزه القضاة في لبنان؛ فلولا الشفافية التي إتّصفت بها هذه المباراة لما كان الفائزون قد اجتازوها بنجاح بفضل كفاءتهم حصراً".

وختم البيان: "عسى أن يتّعظ من هذا الملف كلّ من حاول عرقلة صدور المرسوم، كون الحق يعلو لا يُعلى عليه، وليكن صدور المرسوم مدخلاً لتغليب منطق المؤسّسات على المنطق الطائفي الذي يرفض البعض الخروج منه".