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أبي خليل لنائب قواتي: إسأل وزراءك عن موقفهم في العام 2017

8
MAY
2020
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لفت الوزير السابق سيزار ابي خليل خلال مؤتمر صحافي حول مسار عقود شراء المحروقات لكهرباء لبنان الى انه "عند تولّينا وزارة الطاقة أثار الوزير جبران باسيل إمكانية تحسين الشروط والأسعار وفاوض وخفّض عشرات الملايين وعندما حان موعد التجديد للعقود في العام 2011 طالب الوزير باسيل بإجراء مناقصة عالمية لمعرفة ما إذا كانت أسعار العقود مناسبة أم لا ولتحسين الشروط والأسعار إذا أمكن"، قائلا:"أنا اليوم أتهم بالسياسة كل الأفرقاء الذين صوتوا ضدنا أو الذين لم يقفوا إلى جانبنا خلال 12 جلسة لمجلس الوزراء من أجل تغيير العقود وإجراء مناقصات عالمية جديدة تُظهر لنا موقعنا بالنسبة إلى السوق."

 

وأضاف ابي خليل:"من نكد الدنيا على التيار الوطني الحر، يُضطر اليوم إلى تكرار المطالب التي "إنبح صوته" منذ 2010 وهو يطالب بتحقيقها، لذلك توجهت للمستقبل وأتوجه للقوات اللبنانية "اللي عم يحكوا علينا" ولديهم نائب يكرر العراضات الإعلامية: إسأل وزراءك عن موقفهم في العام 2017 وما الذي قالوه لمجلس الوزراء! إن المحاضر موجودة وذاكرتنا حاضرة، فليحاسب وزراءه وليتعلم أن الإصلاح ومحاربة الفساد هو موقف يُتخذ في مجلس الوزراء وهو إجراء تتخذه في وزارتك وليس من خلال العراضات الإعلامية!".

 

واوضح ابي خليل ان "ما حصل في قضية الفيول المغشوش هو أنه مع الوزيرة السابقة ندى بستاني إنكشف الموضوع لأنها تلقت للمرة الأولى إعتراضات من المعامل ففتحت تحقيقاً واستعانت بـ"كهرباء فرنسا" للتحقيق بالموضوع وتابعته حتى بعد خروجها من الوزارة ولاحقته وفضحته، واليوم أصبح الملف في عهدة القضاء الذي من شأنه أن يتهم ويصدر الأحكام وستُظهر التحقيقات إلى متى يعود هذا الملف ومن المسؤول"، مؤكدا أن لدى التيار الوطني الحر ملء الثقة بالقضاء وهو ينتظر ككل اللبنانيين جلاء الحقيقة في موضوع كان هو من طرحه.

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