انتهاء المرحلة الثانية من اجلاء المغتربين ووصول 6 رحلات متتالية

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أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" ان المرحلة الثانية من عملية إجلاء المغتربين والمواطنين اللبنانيين من الخارج الى لبنان ، تنتهي اليوم، استنادا إلى الخطة التي وضعتها الحكومة اللبنانية بسبب انتشار وباء كورونا.



ومن المقرر، ان تصل اليوم الى مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت 6 رحلات تابعة لشركة طيران الشرق الاوسط، الاولى من الكويت عند الثانية و النصف ، ثم رحلة من دبي عند الثالثة ، تليها من مدينة منسك في بيلا روسيا السادسة والنصف مساء ، بعدها موسكو عند الثامنة و النصف ، ثم دوالا في الكاميرون عند العاشرة و النصف مساء ،اما الرحلة الأخيرة لهذا اليوم فستكون من لندن عند الثانية عشرة و النصف من بعد منتصف الليل .



تجدر الإشارة إلى ان بعض الرحلات قد يطرأ عليها بعض التأخير نظرا إلى الإجراءات التي تتخذ قبل واثناء الصعود إلى الطائرة.