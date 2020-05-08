هذا مصير الصفوف من الـ jardin حتى الـ Terminale

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بعد حديث وزير التربية حول مصير العام الدراسي يمكن استنتاج ما يلي:

- صفوف الروضة حتى السنة الثالثة اى Petite section حتى الEB3 تستكمل الدروس عن بعد كما هي الحال حتى اخر ايار و ينجحون عامهم الدراسي تلقائيا.

- صفوف الرابع حتى الثامن. EB4 الى EB8 عودة الى المدرسة في 8 حزيران ثلاث ايام في الاسبوع ٤ ساعات يوميا بالاضافة الى التعلم عن بعد

- صف البريفيه او EB9. يستكمل العام الدراسي لغاية اخر تموز و ابتداء من ٢٨ ايار تعاود الدروس في ٢٨ ايار مع امكانية الدرس ٦ ايام بالاسبوع تلغى امتحانات الشهادة و ينجح كل من يتابع الدراسة حتى نهاية تموز و بناء على اداءه المدرسي.

- الصفوف الثانوية اي Seconde و صف باكالوريا (1ere) تعاود الدروس في 8 حزيران، ٣ ايام في الاسبوع و٤ ساعات يوميا، والباقي online.

البكالوريا أو Terminale، تعاود التدريس ابتداء من ٢٨ ايار، ولمدة ٦ ايام في الاسبوع اذا امكن.