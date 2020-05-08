قرار لوزير الصحة ينظم عملية فتح دور الحضانة

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أصدر وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن قرارا ينظم عملية فتح دور الحضانة بحيث تفتح إدارات دور الحضانة حصرا في 11 أيار لإنجاز أعمال الاستعداد اللوجستي لاستقبال الأطفال في شهر حزيران المقبل.



وشدد القرار على ضرورة تقيد دور الحضانة الخاصة بالارشادات المدرجة على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة العامة وتنفيذها قبل إعادة الفتح. كما لفت القرار إلى أن دور الحضانة ستخضع للرقابة عبر كشوفات ميدانية وزيارات مفاجئة للتأكد من تطبيق جميع الشروط والارشادات بهدف الحفاظ على السلامة العامة وصحة الأطفال في دور الحضانة.