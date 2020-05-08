"سارق بصفة أمنية".. مطلوب خطير في قبضة "مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية"!

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه "بتواريخٍ سابقة، أقدم أحد الأشخاص على سرقة خمس سيّارات -بطريقة احتيالية- منتحلاً صفة أمنية، ثم باعها وجمع أموالها ولاذ بالفرار مع عائلته إلى سوريا، وتبيّن انه يدعى: م. ع. (مواليد عام 1979، لبناني).

بنتيجة المتابعة، توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية حول عودته إلى لبنان، ودخوله الأراضي اللبنانية –خلسةً- بتاريخ 4/5/2020.

بتاريخ 5/5/2020، وبعملية أمنية وخاطفة، تمكن عناصر المكتب المذكور من توقيفه، من خلال كمينٍ محكم، في محلّة الكرك – زحلة.

بالتحقيق معه، اعترف بسرقة خمس سيارات بطريقة احتيالية وبيعها لقاء مبالغ مالية.

جرى استعادة أربع سيارات، والعمل جارٍ لاستعادة الخامسة.

كما تبيّن انه من أصحاب السوابق ومطلوب للقضاء بموجب عشر مذكرات قضائية، بجرائم: سرقة سيارات، وتزوير، ومخدرات، إحداها تقضي بسجنه مع الأشغال الشاقة لمدّة خمس عشرة سنة.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص".