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وزير التربية يكشف بالتفاصيل.. هذا موعد عودة العام الدراسي

8
MAY
2020
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اشار وزير التربية طارق المجذوب الى اننا لم نصل الى كل بيت بالتعلم عن بُعد الا اننا استطعنا ابقاء التلاميذ بجو الدرس، والان بعد ان اصبح الوضع في لبنان مقبولا، اصدر مجلس الوزراء قرارا قضى بالعودة الى التدرس تدريجيا. ولفت الى انه منذ بداية الازمة وضعنا تصور لكل الاحتمالات، وقراراتنا كانت ترتكز على متغير صحي لا نستطيع التحكم به.


ولفت المجذوب في مؤتمر صحفي، الى انه عندما اتضحت الرؤية بعض الشيء كان لا بد لنا من اتخاذ هذه القرارات، على ان تصدر المذكرات والتعاميم الاسبوع المقبل لمتابعة الية التنفيذ. واوضح انه بما يختص بالعام الدراسي، فإن الجامعات والشهادات العليا والشهادات المتوسطة تعاود التدريس حضورياً ابتداء من 28 أيار ويمكن التدريس 6 أيام في الأسبوع، وفي ما يخص الروضات والمرحلة الأولى من التعليم الأساسي يتم استكمال العام الدراسي عن بعد حتى آخر أيار ويجري ترفيع التلامذة تلقائياً إلى الصف الأعلى.

 

ولفت الى انه من السيناريوهات المقترحة تقسيم الثانويات الى قسمين، 3 ايام لكل قسم، على ان يستكمل التعليم عن بعد، وبعدها ياخذ الطلاب شهرين عطلة صيفية ونستكمل بعدها العام الدراسي العام المقبل.

 

واوضح المجذوب بأنه في الشهادة الثانوية العامة بفروعها العامة والشهادات المهنية والتقنية تقسم المواد الى الزامية واختيارية ويقدم التلميذ الامتحان في المواد الالزامية ويختار الامتحانات في المجموعة الاختيارية، واعلن بأن الدورة الأولى للشهادة الثانوية ستُجرى في النصف الثاني من آب والدورة الثانية في النصف الثاني من ايلول، على أن تتخذ كافة الاجراءات الصحية الوقائية.

 

وبالنسبة للشهادة المتوسطة، اعلن وزير التربية بانه "يلغى استثنائيا الامتحان الرسمي للتلامذة الذي سينهون الصف التاسع اساسي للعام 2019 ويمنح التلميذ افادة، شرط أن يكون اسمه واردا في اللوائح الاسمية للصف ضمن المهل الادارية، وأن يكمل العام الدراسي من 28 ايار حتى آخر تموز".

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