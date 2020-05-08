وزير الإقتصاد يحدّد سعر ووزن ربطة الخبز

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حدد وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه سعر ووزن ربطة الخبز وفقاً ما يلي: ربطة حجم كبير: زنة الف غرام كحد ادنى بسعر ١٥٠٠ ليرة كحد اقصى

ربطة حجم وسط: زنة ٤٠٠ غرام كحد ادنى بسعر ١٠٠٠ ليرة لبنانية كحد اقصى. وذلك استناداً للدراسة العلمية التي أجرتها وزارة الاقتصاد والتجارة لمؤشر سعر ربطة الخبز بحضور ممثلين عن اتحاد نقابات المخابز والأفران، مقابل المتغيرات العالمية والمحلية لأسعار المواد الداخلة في صناعة الرغيف.

كما تعهّدت الافران ممثلةً باتحاد نقابات المخابز والأفران بإعطاء الأولية للبنانيين للعمل داخل الأفران وخصوصاً في صالات العرض، بناءً لطلب وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه.