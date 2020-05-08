ما جديد موضوع المدارس في لبنان؟

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أشار نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود إلى أن التعامل مع تلاميذ صفوف الشهادة الثانوية أسهل من تلاميذ الصفوف الأخرى لذا سيستكمل العام الدراسي اذا سمحت الظروف مع مراعاة كامل معايير الصحة المطلوبة للوصول إلى الإمتحانات المطلوبة.



وقال عبود في حديث لـ"صوت لبنان": اذا استمرت هذه الحالة ولم يتقاضى الأساتذة رواتبهم سيكون من الصعب العودة إلى المدراس مبدياً خشيته من أن يكون هناك إقفال لعدد من المدراس الخاصة.



وشدد عبود على احترام وتنفيذ الإتفاق الذي أبرم في الوزارة لانه سيضمن نقاطا ايجابية لجميع الأطراف طالباً تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ هذا الإتفاق.