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شركة بوب فينانس: ملتزمون وهذه اسباب حادثتي المطيلب وطرابلس

8
MAY
2020
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‎بعد ان تم التداول على مواقع التواصل الاجتماعي لحادثتين عند وكلاء شركة بوب فينانس، يهم هذه الاخيرة توضيح ما يلي:


‎فيما يخص حادثة طرابلس، تبين لدى الشركة ان الوكيل قد قام بعملية غش المواطن اذ انه احتسب سعر صرف الدولار بمبلغ ٣١٠٠ ل.ل بدلاً من ٣٢٠٠ ل.ل ، كما هو محدد من قبل مصرف لبنان. فقررت ادارة شركة بوب فينانس فسخ العقد مع الوكيل فورًا.
‎اما فيما يتعلق بحادثة منطقة المطيلب، فيهم الشركة التوضيح بأن الحوالة قد تمت ثم رفضت من البلد المرسل اليه وعند اعادتها الى لبنان حصل خطأ تقني ادى الى اظهار المبلغ على المنصة الالكترونية بالليرة اللبنانية بحسب السعر المحدد من مصرف لبنان اي ٣٢٠٠ ل.ل، فعمدت الشركة الى تصحيح الخطأ وتواصلت مع المواطن المعني لإعادة المبلغ اليه بالدولار الاميركي.
‎يهم شركة بوب فينانس التأكيد على التزامها التام بالتعاميم الصادرة عن مصرف لبنان في ما يتعلق بتحويل الاموال وتطلب من المواطنين اللجوء الى صفحتها عبر انستغرام وفيسبوك للتأكد من سعر الصرف المحدد يومياً من قبل مصرف لبنان. وهي اذ تحرص كل الحرص على الشفافية في العمل، فإنها تؤكد انها لن تتهاون مع اي مقصّر او مخالف بحق اي مواطن.

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