عناوين الصحف ليوم الجمعة 8 أيار 2020

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الأخبار

«كورونا»: عودة إلى المربّع الأول؟

عدّاد كورونا إلى 788: الوافدون يرفعون منسوب الحذر

‫توقيف نقيب الصرّافين: هل يهدأ سعر الليرة؟

‫استعادة الأملاك البحرية المنهوبة: استبدال معتدين بآخرين؟

البناء

انطلاق حكومة التوافق العراقية برئاسة الكاظميّ…وأسئلة حول الترحيب الأميركيّ والإيرانيّ

حردان في بعبدا: «الصندوق» يمسّ السيادة…والأولويّة للغلاء والودائع…وشجاعة التوجّه نحو سورية

دياب للتعبئة في مواجهة الغلاء…ونعمة يتذرّع بالعقبات رغم تفاقم الأزمات…والحريري تصعيد مكرّر

اللواء

المفاوضات مع صندوق النقد الأسبوع المقبل: خطوة الألف ميل

ليونة أميركية من «معبر المصنع»..والقضاء يدخل كهف الفساد ومواجهة مع التجار والدولار

الديار

«ابتزاز» اقتصادي اميركي ــ اسرائيلي للحكومة اللبنانية من «بوابة» «اليونيفيل»

«كرة» الفيول المغشوش تتدحرج :الحريري يتهم باسيل ويخشى الاغتيال السياسي

«كورونا» المغتربين تدق «ناقوس الخطر» «والبروفيه» اولى «الضحايا» تربويا

الجمهورية

الحريري: فليسجنوني إذا استطاعوا

عون: سأسلم لبنان أفضل مما تسلمته

تدابير حكومية لمكافحة الغلاء ...وإشارة لتوقــــيف نقيب الصرافين