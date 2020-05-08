أسرار الصحف ليوم الجمعة 8 أيّار 2020

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البناء

خفايا

قالت مصادر مالية إن فتح أبواب المصارف وعودة الصرافين إلى العمل متوقعان خلال الأسبوع المقبل في ضوء مشاورات تجري بين جمعية المصارف ونقابة الصرافين مع رئاسة الحكومة ومصرف لبنان يتوقع أن تبدأ نتائجها بالظهور مطلع الأسبوع المقبل تطال مسألتي سحب الودائع وسعر الصرف ويلعب مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم دوراً محورياً في هذه الاتصالات.

كواليس

توقعت مصادر عراقية أن تكون القضية المحورية في اهتمامات الحكومة الجديدة الوضعين المالي للدولة والمعيشي للمواطنين في ظل أرقام مرعبة حول احتمالات انهيار مالي ومعيشي. ووضعت الاستثناء الأميركي للحكومة العراقية من العقوبات في ما يخص استيراد الغاز والكهرباء من إيران في سياق القلق الأميركي من سيطرة داعش على وسط العراق إذا انهارت الدولة.

اللواء

تشهد العلاقات بين دولة كبرى ودولة إقليمية تحسناً في تسيير الأمور على الأرض، مما قد ينعكس إيجاباً على تخفيف القيود عن لبنان!

غمز

تتمسك وزيرة شابة برؤيتها لملء المراكز الشاغرة، في المؤسسات الخاضعة لوصايتها، أياً كانت العقبات والصعوبات..

لغز

تحوم شبهات جدية حول تورط وزير أو أكثر سابقين، في ملف قيد التحقيق، والمتابعة الدبلوماسية والمحلية..

الجمهورية

أبدى أحد السفراء إستيائه من إستعانة إحدى الوزارات بمؤسسة معنية في قطاع مهم من دولة أخرى رغم حجم مساعداتها.

إستغرب مرجع رقابي الحملة التي تشنها جهة سياسية في ملف حساس معظم المتورطين فيها من أصحابها وأصدقائها.

يعتبر قريبون من مرجع كبير أن السياسة تحرك مواقف المسؤولين في تيار بارز بعيداً من الحسابات الوطنية.