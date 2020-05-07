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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون او تي في"



في موضوع الأسعار، المواطنون يترقبون النتائج لا الاجراءات، علما أن الأخيرة ضرورية، فالحكومة معنية بحماية الناس من كل تاجر انتهازي، ومن كل محاولة لتجويع اللبنانيين... والكلام لرئيس الحكومة حسان دياب في مستهل جلسة مجلس الوزراء اليوم.

في الموضوع التربوي، قرار بإلغاء امتحانات الشهادة المتوسطة وامتحانات الشهادات الفنية ما دون البكالوريا، كشف عنه وزير التربية طارق المجذوب... أما التفاصيل ففي مؤتمر صحافي العاشرة والنصف من قبل ظهر الغد.

في الملف الصحي، ارقام الاصابات في صفوف المغتربين العائدين اخيرا جرس إنذار، حيث بدأنا مرحلة جديدة تستوجب اعادة اتخاذ التدابير من الصفر، لكننا لن نوقف الرحلات... والموقف لوزير الصحة حمد حسن.

في ملف مكافحة الفساد، مؤتمر صحافي ظهر الغد لوزير الطاقة السابق النائب سيزار ابي خليل في موضوع الفيول المغشوش، كشفا للغش في الاتهامات السياسية، وتوضيحا لكل التباس.

هذا في الملفات الجدية... أما في السياسة، "فطق الحنك" هو الملف الوحيد الذي يتابعه، بين استعراضات سياسية "بايخة"، ومواقف نافرة لكن متوقعة، وبهلوانيات معتادة لم تعد تسمن ولا تغني عن جوع.

لكن، في مقابل كل ما سبق، يبقى السابع من ايار ذكرى الكارثة التي حلت بطبقة سياسية كاملة، ظنت يوما أن الشعلة انطفأت وأن المنفى مقبرة الأحلام.

ففي مثل هذا اليوم من عام 2005، قبل خمسة عشر عاما، وبعد خمسة عشر عاما من الإبعاد والقمع والإلغاء، ثبت للقاصي والداني أن الحلم لا يشيخ، وهو لا ينتهي إلا بتحقيقه.

إنها دروس التاريخ، وتجارب الحاضر، والعبر الضرورية للمستقبل.



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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"



من الواضح ان مشوار الاصلاح المالي والاقتصادي في لبنان ليس قصيرا ومن الثابت ان الخطة المالية الاقتصادية العاجلة موضوع تجاذب بين الولايات المتحدة الاميركية التي تقول إن الحكومة اللبنانية هي حكومة حزب الله وبين الأطراف اللبنانيين الذين يطالبون بتعديلات واسعة للخطة غيران موقف صندوق النقد الدولي يبقى الميزان الحقيقي في هذا الشأن وقد اكد الخبير في الصندوق محمد الحاج لتلفزيون لبنان ان لا علاقة لواشنطن بعمل الصندوق وان المطلوب من الحكومة المزيد من المكاشفة والتوضيحات للقضايا الاصلاحية..

وغداة مقاطعته اللقاء الوطني المالي في القصر الجمهوري إجتماع لرؤساء الحكومات السابقين في بيت الوسط وتشديد من الرئيس الحريري على انه غير نادم على عدم المشاركة في اللقاء مركزا على ان اللبنانيين يريدون أفعالا وليس أقوالا..

في شأن آخر غادرت مجموعة كبيرة من السعوديين بيروت بسبب كورونا لقضاء الوقت مع عائلاتهم. وفيما وصل واحد واربعون طالبا لبنانيا من أميركا إلى المطار في بيروت على متن طائرة أميركية يغادر على متن الطائرة نفسها ستة وخمسون أميركيا كانوا قدموا من سوريا عبر نقطة المصنع.

وفي القضاء فقد راسلت وزارة الطاقة هيئة القضايا في وزارة العدل مطالبة بالإدعاء أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان على جميع الذين ادعت عليهم القاضية غادة عون وبتعويضات مالية كعطل وضرر عن الخسائر التي ألحقها الفيول المغشوش بمعامل الكهرباء وكذلك تم توقيف ستة صيارفة يعملون بطريقة غير شرعية في الضاحية الجنوبية.

وفي الشأن التربوي اقترح وزير التربية على مجلس الوزراء إلغاء دورة الإمتحانات الرسمية للشهادات المتوسطة والفنية BT.

بداية من كلام الخبير في صندوق النقد الدولي محمد الحاج الذي وصف الخطة الاصلاحية للحكومة بالجيدة جدا، مشيرا الى ان لا توصيات قد تضر بالمواطن بل انها ستأخذ بعين الاعتبار وضع الطبقة الفقيرة.



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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ان بي ان"



بالأمس ست وثلاثون إصابة بفيروس كورونا لوافدين من الخارج واليوم ثلاث وثلاثون أخرى لوافدين أيضا إلى جانب واحدة لمقيم...

هي أعداد ليست بقليلة وعليها يبنى قلق وخشية من تزايد الإصابات، ولا سيما مع انتهاء المرحلة الثانية لإجلاء اللبنانيين الراغبين في العودة من الخارج وبدء المرحلة الثالثة في الرابع عشر من أيار.

الصعود في اعداد مصابي كورونا يوازيه صعود مجنون لأسعار السلع التي تتحكم بها أهواء تجار الأزمات وهو أمر حط على طاولة مجلس الوزراء الذي اتخذ 17 إجراء لضبط فلتان الأسعار على أن تقوم قوى الأمن والبلديات بمؤازرة موظفي وزارة الإقتصاد في تطبيقها.

وفي جلسة السراي أقرت الحكومة التدبير السابع من تدابير مكافحة الفساد القاضي بتفعيل الرقابة الذاتية الإدارية فيما أعلن وزير التربية عن اقتراح لإلغاء إمتحانات الشهادة المتوسطة والشهادات الفنية التي تعتبر ما دون شهادة البكالوريا على أن يكشف المزيد من التفاصيل خلال مؤتمر صحفي غدا.

أما في عين التينة فكان زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري يؤكدون ان همه هو الحفاظ على ودائع اللبنانيين.

برلمانيا حضر ملف استرداد الأموال المنهوبة في مجلس النواب وتحديدا في جلسة للجنة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة تم خلالها درس اقتراحين متصلين بهذا الملف.

ومن بيت الوسط حيث تم تكريس لقاء الحكومات السابقين بشكل دوري شن الرئيس سعد الحريري هجوما على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وقال:"عملوا العشرة وذمتها والآن يتهمون يمين شمال"... "ليسجنوننا فالدنيا دولاب... ولن أذهب إلى بعبدا".



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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون أم تي في"



لماذا أداء رئيس الحكومة حسان دياب يرتكزعلى تجاهل الحقائق وتحويرها ؟ السؤال مشروع انطلاقا من متابعة دقيقة لأداء دياب. فقبل عشرة أيام، مثلا، اعلنت رئاسة الحكومة اللبنانية في بيان اصدرته ان الحكومة الفرنسية تؤيد الخطة الاقتصادية للحكومة، وانها ستسعى لعقد مؤتمر لدعم لبنان. لكن البيان الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية لم يأت متطابقا مع بيان رئاسة الحكومة. محاولة دياب التشاطر تكررت اليوم، وهذه المرة مع بطريرك الروم الارثوذكس بعد اتصال هاتفي جرى بينهما! وحسب بيان البطريركية فان البطريرك شدد على اهمية احترام مواقع الطائفة الارثوذكسية في التعيينات وتعويض الظلم الذي لحق بها سابقا. لكن بيان رئاسة الحكومة تجاهل هذا الموقف المهم والاساسي . اكثر من ذلك ، بيان رئاسة الحكومة يشير الى ان البطريرك نوه بالبعد الوطني الذي يلتزمه دياب في التعيينات الادارية ، وكأنه بذلك يحاول زرع الخلاف بين البطريركية وبين جميع ممثلي الطائفة الذي اجتمعوا في مطرانية بيروت، علما ان الموقف واحد ومتطابق تماما بين رأس الكنيسة الارثوذكسية وقيادات الطائفة. فمتى يدرك دياب ان سياسة التحوير لا تفيد ؟ ومتى يتوقف عن محاولة زرع الخلافات والانقسامات حتى بين أبناء الطائفة الواحدة ؟ ان دياب يتعاطى مع ملف محافظ بيروت بشخصانية بارزة واستعلاء فاضح . سبب الشخصانية اصراره على تعيين مستشارته بترا خوري على رأس محافظة بيروت بعدما عجز عن تعيينها نائبة لرئيس الحكومة ووزيرة للدفاع . فمن قال لك يا دولة الرئيس ان محافظة بيروت اصبحت بدلا من ضائع وجائزة ترضية لمن تعجز عن توزيره؟ أما الاستعلاء فيؤكده الكلام الذي تفوه به رئيس الحكومة امام مسؤول ارثوذكسي بارز طالبه بالوقوف عند رأي المطران عودة في تعيين محافظ بيروت، فأجابه دياب : "ليه إديه بعد في ارثوذكس ببيروت "؟ فيا دولة الرئيس ، لقد ذكرتنا بعهد غازي كنعان ايام سطوته ... فهل هذه هي الصورة التي تريدها لنفسك؟ ومتى تدرك يا رئيس حكومة مواجهة التحديات انه ليس بالتسلط والشخصانية تواجه التحديات على انواعها؟



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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المنار"



بين الامن الغذائي والامن الصحي، عاد البلد ليعيش التحدي الكبير في مواجهة جائحتي كورونا والتهاب الاسعار.

وان كانت الذريعة لدى الجشعين من التجار هي سعر الدولار، فان ما تعيشه الاسواق من غلاء فاحش لم يعد محتملا، لا سيما المواد الغذائية الاساسية، وحتى المنتجات اللبنانية والخضار.

وعلى اساس هذا الانذار كانت الجلسة الحكومية اليوم في السراي، لمواجهة هذا التحدي الكبير والخطير كما وصفه رئيس الحكومة حسان دياب..

وبعنوان الواجب الوطني وضع الرئيس دياب الحكومة مجتمعة في مواجهة هذا الخطر- لا وزارة الاقتصاد فحسب – للبحث عن خطة لوضع حد لفلتان الاسعار، ومنع تحكم بعض التجار.

ولان الحريق بات يلتهم بيوت الفقراء، فان استنفارا اعلنه رئيس الحكومة لكل الاجهزة الرقابية من وزارات وبلديات وقوى امنية لتكون شريكة في مواجهة هذا الوباء..

وان كان فايروس كورونا مجهول التشخيص الدقيق الى الآن، فان مسببي الغلاء مشخصون ومعروفون لدى الاجهزة الامنية والقضائية، من اولئك المتلاعبين بسعر الدولار والمتناغمين معهم من عتاة التجار، الذين يرفعون الاسعار بلا رقيب ولا ضمير. فكان قرار وزير الاقتصاد الذي ابلغه لمجلس الوزراء بوضع حد اقصى لهامش الربح للسلع الاساسية..

وبالعودة الى الوباء الاساسي كورونا، فان المؤشرات باتت تنذر باصعب السيناريوهات، مع معاودة اعداد الاصابات الى الارتفاع وتخطي الثلاثين اصابة في تسجيل غير مسبوق من حوالي شهر تقريبا، ما اعاد التحدي وزاد الاعباء والمسؤوليات على الحكومة والمواطنين معا..

تربويا ونتيجة للظروف الصعبة التي اصابت العام الدراسي، كان لا بد من ابغض الخيارات كما وصفها وزير التربية ذات يوم، فاعلن اقتراحه الغاء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة البروفيه، وما يعادلها..



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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ال بي سي"



وعاد هلع كورونا... ما كاد اللبناني يتنفس الصعداء أن الحكومة تمكنت من احتواء موجة الفيروس، وبدأت تخفيف التعبئة العامة... وأعيد السماح بالصلوات في الكنائس والجوامع، كما أعيد السماح بفتح المطاعم ولو بنسبة ثلاثين في المئة، وبدأت الحركة تعود تدريجا، حتى ضرب كورونا مجددا...

اليوم أربع وثلاثون إصابة: واحدة من المقيمين وثلاثة وثلاثون من الوافدين... هذه الإنتكاسة، إذا صح التعبير، هل تدفع الحكومة إلى إعادة النظر في تخفيف إجراءات التعبئة العامة؟ لا جواب حتى الساعة، لكن ما يحتم هذه الأسئلة أن رحلات الوافدين ستعود مجددا اعتبارا من الرابع عشر من هذا الشهر، اما جدول الرحلات العائدة فتجدونها مفصلة على الموقع الألكتروني للLBCI..

في ملف الفيول غير المطابق للمواصفات، تطورات دراماتيكية متسارعة، فقد أوقف قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور المدير العام للنفط أورور فغالي ورئيسة المختبرات في المنشآت النفطية خديجة نور الدين...

في ملف الإمتحانات الرسمية، مؤتمر صحافي لوزير التربية غدا علما أن ما أدلى به بعد جلسة مجلس الوزراء يحدد التوجهات، وهي ان إلغاء شهادة البروفية سيأتي في سياق مجموعة من الإجراءات والضوابط يحددها غدا...

في المواقف السياسية، تصعيد من الرئيس الحريري في أكثر من اتجاه... في مجال رفع السرية المصرفية قال: يريدون كشف السرية المصرفية، حسنا، هناك حزب لا حسابات مصرفية لديه فكيف سنحاسبه؟

أما المواقف السياسية والمالية والديبلوماسية البارزة فقد أدلى بها ديفيد شينكر إلى الLBCI، ومما قاله: في معظم البلدان تختار المنظمات اما الرصاص أو أوراق الاقتراع، وحزب الله يقوم بالاثنين معا ويهدد الجميع.



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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون الجديد"



الكورونا تمنح إفادات نجاح وترفع طلاب البروفيه الى عام دراسي جديد من دون المرور تحت كاميرات المراقبة الرسمية وضغط الامتحانات المكلف صحيا ونفسيا وماديا أيضا على الدولة وطلاب الشهادة المتوسطة يتقبلون في هذه الاثناء التهاني باقتراح وزير التربية طارق المجذوب الغاء الامتحانات التي يفصل وقائعها في مؤتمر صحافي يوم غد نجح طلاب البريفيه في عهد الكورونا وسقط سعد الحريري في امتحان توحيد المعارضة ولم يحصل على مجموع سياسي يؤهله تأليف جبهة الضد بعدما تموضع جنبلاط ولمع جعجع لكنه الحريري رد على هذا الاصطفاف بالقول: "كل شخص، ومنهم حلفائي، حر في موقفه السياسي وأنا مقتنع بأن الأمور لا تعالج بالضحك على الناس من خلال اجتماعات كهذه" ودردشة الحريري مع الصحافيين اقتربت من الهلوسة أو ما يعادلها من توقع بالانتقام والاغتيال السياسي قائلا: هم لا يحاربون الفساد بل ينتقمون، هربوا خمس عشرة سنة ورجعوا خمس عشرة سنة خربوا البلد و"بدن يقتلوني بالسياسة" نعم اتكلم عن جبران باسيل و"حطوا سعد الحريري بالحبس اذا فيكن" ومن دون أن يسمي حزب الله بالاسم قال الحريري: كانوا يرفضون صندوق النقد من قبل أما الآن فقد وافقوا عليه، والآن يريدون كشف السرية المصرفية، حسنا، هناك حزب لا حسابات مصرفية لديه فكيف سنحاسبه ومرض الوهم لدى الحريري تحول الى ضياع في الاتهامات إذ سمى الرئيس فؤاد السنيورة على أنه المقصود من وراء عقود الفيول اويل علما أن اسم السنيورة في هذا الملف بالذات لم يذكر بقدر ما تتجه الانظار الى وزراء طاقة سابقين ومديرين عامين ومسؤولي شركات وقال الحريري: في هذا الملف هناك القضاء لكنني لا أثق بغادة عون لأنها تأتمر بأوامر القصر الجمهوري ويملى عليها ما يجب أن تفعل ومن يستمع الى هذه العبارة تحديدا سوف يراوده الشك في أن الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري كان يجري اتصالات بعدد من القضاة لحضهم على تطبيق القانون واتباع التقية العدلية دون سواها ولم يتوسط بتاريخه الازرق لأي من المتهمين على أن ملف الفيول يحتوي على كل الألوان السياسية ويختلط زيته بدقيقه ولا تسلم منه مرجعية وآخر المعلومات أفادت بتوقيفات جديدة سطرها القاضي نقولا منصور الذي اصدر مذكرتي توقيف وجاهتين بحق المدير العام للنفظ اورو فغالي ومسؤولة ملف الجزائر في الوزارة خديجة نور الدين وفي متابعة قناة الجديد لهذا الملف نبرز اليوم مستندات تؤكد اصرار الدولة اللبنانية على فوز سوناتراك بمناقصة أو بدونها ونعرض عددا من المراسلات التي أجريت بين وزارة الطاقة وادارة المناقصات ونرفع السرية عن ملف لم يكن يحتاج إلى إحاطته بالغموض وعقود الكتمان وفي هذا الإطار كشفت النائبة بولا يعقوبيان أن سونتراك BVI شركة من دون موظفين استخدمت واجهة مالية ويحكى عن خمس عشرة شخصية متورطة في فسادها بينها مرجعيات سياسية ودينية وزعماء طوائف "وكلن دافنينو سوا" كما كشفت يعقوبيان عن شخصية تم تجنيسها عام الفين وثمانية عشر وقالت إن المدعو فريد نور الدين بيجاوي ملاحق بفساد سونتراك وإن في حقه مذكرة توقيف دولية ومع ذلك جرى تجنيسه وعلى تقديرات الوزير وئام وهاب فإن هناك من يسعى لانتزاع ادارة المنشآت النفطية من المردة فهل تكون هذه الفضائح توطئة لتعينيات جديدة؟ وفي التعيينات يصبح الاخصام جباة يحصلون المواقع الطائفية ويتشاركون في المكاسب متجاوزين المرحلة فيصبح جبران في حضن بري وجنبلاط بين ذراعي عون وحسان دياب في عين التينة ووزراء الطائفة الارثوذكسية السابقون والحاليون ينفذون هجمة الروم حبا وايمانا بالمطران الياس عودة حتى إن القوميين منهم توافدوا تأييدا وخوفا على حقوق الطائفة من الضياع عاشورائية مطرانية الروم كانت بدروها هذيانا طائفيا لا يغتفر علما ان وزير الداخلية محمد فهمي والذي لا يحق له تقديم اسماء مرشحيين في التعيينات لمرجعيات دينية اقدم على طرح ثلاثة اسماء للمطران عودة لكن الصوت الحق جاء اليوم عبر المطران يوحنا يازجي الذي اتصل برئيس الحكومة وطالب بالكفاءات في التعيينات دون سواها.



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