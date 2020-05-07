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في موضوع الأسعار، المواطنون يترقبون النتائج لا الاجراءات ..

7
MAY
2020
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في موضوع الأسعار، المواطنون يترقبون النتائج لا الاجراءات، علماً أن الأخيرة ضرورية، فالحكومة معنية بحماية الناس من كل تاجر انتهازي، ومن كل محاولة لتجويع اللبنانيين... والكلام لرئيس الحكومة حسان دياب في مستهل جلسة مجلس الوزراء اليوم.


في الموضوع التربوي، قرارٌ بإلغاء امتحانات الشهادة المتوسطة وامتحانات الشهادات الفنية ما دون البكالوريا، كشف عنه وزير التربية طارق المجذوب... أما التفاصيل ففي مؤتمر صحافي العاشرة والنصف من قبل ظهر الغد.


في الملف الصحي، ارقام الاصابات في صفوف المغتربين العائدين اخيراً جرسُ إنذار، حيث بدأنا مرحلة جديدة تَستوجب اعادةَ اتخاذ التدابير من الصفر ،لكننا لن نوقف الرحلات... والموقف لوزير الصحة حمد حسن.


في ملف مكافحة الفساد، مؤتمر صحافي ظهر الغد لوزير الطاقة السابق النائب سيزار ابي خليل في موضوع الفيول المغشوش، كَشفاً للغش في الاتهامات السياسية، وتوضيحاً لكل التباس.


هذا في الملفات الجدية... أما في السياسة، "فـطق الحنك" هو الملف الوحيد الذي يتابعه، بين استعراضات سياسية "بايخة"، ومواقف نافرة لكن متوقَعة، وبهلوانيات معتادة لم تعد تُسمِن ولا تُغني عن جوع.


لكن، في مقابل كل ما سبق، يبقى السابع من ايار ذكرى الكارثة التي حلَّت بطبقة سياسية كاملة، ظنَّت يوماً أن الشعلة انطفأت وأن المنفى مقبرةُ الأحلام.


ففي مثل هذا اليوم من عام 2005، قبل خمسة عشر عاماً، وبعد خمسة عشر عاماً من الإبعاد والقمع والإلغاء، ثَبُت للقاصي والداني أن الحلم لا يشيخ، وهو لا ينتهي إلا بتحقيقه.


إنها دروسُ التاريخ، وتجاربُ الحاضر، والعِبر الضرورية للمستقبل.

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