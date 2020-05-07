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منتقداً القاضية عون.. الحريري: لن اذهب الى بعبدا !

7
MAY
2020
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لم يُبدِ الرئيس  الأسبق  سعد الحريري في دردشة مع الصحافيين اليوم "أسفه" على عدم المشاركة في إجتماع بعبدا، لافتًا الى أننا "ننتظر النتيجة لأن الناس ملّت من الأقوال".

 

وقال الحريري: "مرتاح لموقفي من إجتماع بعبدا، ويجب بدء اللقاءات بسرعة مع الـ "IMF" للنهوض بالبلد، أما استمرار النقاش في بعبدا فهو التفاف على الطائف ويجب أن تناقش بمجلس النواب وعندما حضرنا حوارات في بعبدا كنا هناك لمواجهة الفتنة".

 

وأكد في هذا السياق: "أنا من أشد المتمسكين بالحوار ولكن ليس الضحك على الناس".

 

هذا وأشار إلى أنه "مع عدم تبرئة أي مرتكب"، وقال: "على سبيل المثال على مدى 11 سنة التيار الوطني الحر استلم الطاقة فهل هو الآن بريء من البواخر أو من الفيول المغشوش؟!". 

واضاف انّه لا يثق بالقاضية غادة عون لأنها تأتمر بأوامر القصر الجمهوري ويملى عليها ما يجب أن تفعل، بحسب قوله.

 

واعتبر أنه "يجب ألا نغطي 47 ملياراً بهكذا تفاهات والوزير باسيل وقّع على ذلك".

 

أمّا "بالنسبة للـ 90 مليار التي إستدانَتها الدولة"، فسأل الحريري: "هل صرفتها البنوك أم مصرف لبنان؟ دعونا لا نزيح عن الحقيقة".

 

وأكد الرئيس الحريري أنه "يجب أن نجد حلولًا لمشاكل البلد لا أن نفتعل مشاكل جديدة".

 

وأعلن عن إستعداده للمحاسبة، وقال: "لكن غيري ليس مستعداً ليتحاسب عن شيء".

 

وكشف أنه "لن يذهب الى بعبدا ولن يلتقي الرئيس عون"، قائلًا: "ليس لدي مشكلة مع أحد وليس هناك وساطة كما يشاع ولسنا بحاجة لها".

 

ورأى "أنهم لم يوقعوا التشكيلات القضائية بسبب الكيدية"

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