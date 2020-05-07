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رئيس الصليب الأحمر اللبناني الدكتور أنطوان الزغبي: تقديركم للصليب الأحمر اللبناني زادنا قوّة وعطاء.

7
MAY
2020
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كلمة رئيس الصليب الأحمر اللبناني الدكتور أنطوان الزغبي بمناسبة إطلاق الحملة المالية السنوية :

في 8 ايار 2020 اليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر

أشكر كل إنسان ومؤسسة في لبنان وفي الخارج وقفت إلى جانبنا وساعدتنا في هذه الأزمة الوبائية 

إن تقديركم للصليب الأحمر اللبناني زادنا قوّة وعطاء.

نحن مستمرون في خدمتكم، بإسعافكم، بتأمين الدم، بمساعَدتكم طبّياً وإجتماعيّاً،

واقفون إلى جانبكم لتوعية مجتمعنا ونشر القيم الإنسانية، والمشاركة بكلّ الخطَط الإغاثة والإنقاذ لأمانكُم الصحّي وفي مواجهة الكوارث.

الصليب الأحمر اللبناني قدَّم أكثر من مليون خدمة إنسانيّة في السنة الماضية.

فروعنا والمُتطَوِّعون على مساحة الوطن إلى جانبكم دائماً مهما حدث وأينما كنتم 

كونو إلى جانبهم اليوم كما كنتم دائماً فالصليب الأحمر اللبناني بحاجة دائماً لدعمكم

دعمكن بيرجعلكن .

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