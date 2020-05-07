درغام لطلاب التيار: الخطة الاقتصادية بداية الطريق للاصلاح والتحول نحو الاقتصاد المنتج

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أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام خلال لقاء مع طلاب التيار الوطني الحر عبر تطبيق zoom "أن الخطة الإقتصادية التي تم مناقشتها يوم أمس في القصر الجمهوري، هي بمثابة إعتراف حقيقي بالواقع المالي كما هو، وهذا يعني وجود نوايا حقيقية لإصلاح الدولة. فالوقع مأزوم وعلينا البدء باجراءات تعيد الثقة بالنظام الاقتصادي القائم، وذلك من خلال دعم القطاعات الانتاجية للتحول من الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد المنتج"، لافتا الى "أن لبنان يستورد بقيمة 18 مليار دولار ويصدر بقيمة ملياريين، فلا بد من تغيير الاستراتجية القائمة والعمل على تشجيع القطاع الخاص وتشجيع الانتاج وبالتالي زيادة التصدير، إذ أن كل مليار دولار الى الخارج تؤدي الى خلق 30 الف وظيفة عمل في لبنان".

وأمل أنه مع انتهاء الخطة المالية والاقتصادية التي وضعت على خمس سنوات، يكون طلاب اليوم قد دخلوا سوق العمل فيساهمون بكفاءاتهم في تعزيز الانتاج.

وخلال التطرق لواقع عكار الانمائي والمشاريع التي تحتاجها المحافظة من: الجامعة اللبنانية، الطرق العامة، مبنى السراي، مشروع توليد الطاقة الكهربائية من المراوح، والمستشفى العسكري التي وعد بها درغام خلال حملته الانتخابية.

أكد درغام "أن هذه المرحلة من الحكم ومن عمر المجلس النيابي تعرضت للكثير من الأزمات التي كبلت وأخرت العمل، لافتا الى وجود بعض العراقيل التي إعترضت مشروع توليد الطاقة الكهربائية بسبب إعتراض بعض البلدات على المشروع، إضافة الى الظروف الاستثنائية والتدابير الوقائية التي فرضتها الحكومة للوقاية من فيروس كورونا ولكن المشروع مستمر بالتنسيق بين وزارة الطاقة وبلديات عكار، وذلك لما له من أهمية في خلق فرص العمل وانتاج الطاقة.

أما في ما يتعلق بالمستشفى العسكري ، فقد لزم المشروع والعمل جاري لانهاء البناء ومن المفترض أن يكون جاهزا في أواخر العام 2021، لجهة وجود قسم الطوارئ والصيدلية ومهبط طائرات لنقل الحالات الحرجة.

وفي موضوع الجامعة اللبنانية جدد درغام السعي لانشاء جامعة لكل العكاريين في منطقة وسطية تسهل وصول الطلاب اليها، أما في ما يتعلق بمشاريع الأتوسترادات ومبنى السراي فسيتم متابعتها مع رئاسة الحكومة.

وفي سؤال حول المساعدات العينية والزراعية التي قدمها درغام خلال حملة التصدي لفيروس كورونا، أشار الى أن ما قمنا به هو واجب تجاه أهلنا ومنطقتنا في محاولة لتشجيع الزراعة المحلية وتامين الاكتفاء الذاتي في الأرياف، خاتما لقد حان الوقت لتغيير تعاطينا وتأمين أمننا الغذائي.