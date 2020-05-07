قتل ومشانق على الشاشة .. وطفلة لبنانية تموت بسببها!

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المدن

قضت الطفلة (ن عبد الغني) البالغة من العمر 8 سنوات من بلدة الروضة في البقاع الغربي شنقا اثناء لهوها مع رفاقها في محاولة لتقليد مشهد في مسلسل تركي، ما أدى الى وفاتها.

وكانت الطفلة تقلد احد مشاهد مسلسل "البحر الاسود" الذي يبث على قناة "الجديد" المحلية، حيث ادى تعليقها على حبل مشنقة الى كسر عنقها ووفاتها فوراً، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" الرسمية اللبنانية.

وقبل ايام، عرضت قناة "الجديد" حلقة من مسلسل "البحر الاسود" التركي الذي تعرضه خلال شهر رمضان، من دون حذف مشهد تعليق احدى بطلاته "مرجانة" على مشنقة وقتلها. واستغرق عرض المشهد أكثر من خمس دقائق، وظهرت الممثلة تحاول النفاذ من الحبل قبل أن يصل البطل لفكها عن حبل المشنقة.

والمسلسل الذي يتحدث عن قضية العنف ضد النساء في تركيا، تكثر فيه عمليات القتل والخطف واطلاق النار، ولم تتدخل الرقابة للحد من تلك المشاهد المفصلة.

وعلى غرار هذا المسلسل، تعرض القناة نفسها في العاشرة مساء المسلسل التركي أيضاً "حب أبيض وأسود" ويظهر القتل نمط حياة لدى المافيات المتصارعة، وتتخله عمليات قتل وتصفيات واطلاق نار وغيرها من مشاهد العنف.

وكانت طفلة سورية ذات التسعة أعوام قضت في سوريا مطلع العام الحالي إثر محاولتها تقليد الممثلة كنده حنا عندما نفذت مشهد الإعدام في مسلسل "خاتون"، حيث قامت الطفلة بلف الحبل حول عنقها وتقليد المشهد كما حدث في المسلسل عبر الشنق مما أدى إلى وفاتها.