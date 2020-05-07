تعميم من وزير السياحة

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أصدر وزير السياحة رمزي المشرفية تعميما يحمل الرقم 8 موجها الى الادلاء السياحيين.





وجاء فيه: "حرصا منا على نقل صورة حضارية للبنان وجامعة لشعبه الراقي، يذكر وزير السياحة الادلاء السياحيين بالالتزام بواجبات أدلاء السياحة ومسؤوليتهم المنصوص عنها في المرسوم رقم 11576 تاريه 27/12/1997، لا سيما الفقرة 18- 7 - 5 التي تنص على: "يمنع الدليل من القيام بالمناقشات السياسية والعقائدية والدعائية. ويسمح له فقط شرح الانظمة السياسية والاقتصادية والادارية الاجتماعية في لبنان على سبيل الارشاد وذلك بصورة عامة ومن دون اي تعليق شخصي".





وأضاف، "كذلك الفقرة 18-8 التي تنص على:"كل من يخالف البند 18 -7 يعطى انذارا بعدم تكرار مثل هذه الاعمال والتصرفات ويمنع من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز ستة اشهر، وفي حال استمرار القيام بهذه الاعمال والتصرفات تسحب منه الاجازة والشارة فورا ويمنع من مزاولة المهنة مدة ثلاث سنوات ويحال الى المحاكم حسب الاصول واذا استمر بهذه الاعمال والتصرفات يوقف عن العمل نهائيا". مع تأكيد إلتزام وزارة السياحة بتطبيق احكام الفقرة الاخيرة والمذكورة اعلاه".