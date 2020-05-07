وئام وهّاب يتكلّم عن باسيل وجعجع والحريري

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أكد رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب أن "لم أستطع أن أضبط وثيقة مخالفة على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل"، مؤكدًا أن "باسيل لا علاقة له بملف الفيول الفاسد".

وسأل وهاب، في حديث لقناة "الجديد" اذا ما كانت "معركة الفيول هي معركة استبدال شركة بشركة؟"، معتبرًا أن "هناك صراعًا بين التيار الوطني الحر والمردة في ملف الفيول والبواخر".

ورأى وهاب أنه"مع شطف الدرج من فوق"، لافتًا إلى أن "هناك منظومة قائمة على الفساد والزبائنية".

وأشار إلى أن "رئيس الحكومة حسان دياب انسان شفاف ولديه نية طيبة لمكافحة الفساد"، معتبرًا أن "السلطة الحالية غير قادرة على محاربة الفساد، لأن القبض على صراف من هنا وموظف من هناك "مسرحية".

واعتبر وهاب أن "لا بد من احترام موقف رئيس حزب القوات اللبنانية جعجع من الحكومة لأنه يحكم عليها وفقاً لأعمالها وليس عن عبث"، وأثنى وهاب على مشاركة جعجع في اللقاء الوطني المالي في قصر بعبدا أمس قائلاً: "لا بد من احترام خصم قادر ألا يكون عالقاً خلف أحقاده ولننظر الى سعد الحريري أين أوصلته أحقاده".