رئيس الحكومة يصدر مذكرة ادارية حول عطلة عيد الفطر

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اصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب صباح اليوم مذكرة ادارية قضت بإقفال جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد الفطر السعيد (1و2 شوال) من العام 1441هـ.

وفيما يلي نص المذكرة:

استناداً للمرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/ 2005 وتعديلاته، الرامي الى تعيين الأعياد والمناسبات الرسمية،

وبمناسبة عيد الفطر السعيد تُقفل جميع الادارات والمؤسسات العامة والبلديات في اليومين الأول والثاني من أيام عيد الفطر السعيد (1و2 شوال) من العام 1441هـ، وذلك وفق اعلان دار الفتوى للاول من شوال، واعلان المجلس الشيعي الاعلى للاول منه. وفي حال تطابق توقيت وقوع العيد في اليوم عينه، يكون الاقفال يومين فقط.